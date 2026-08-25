В Челнах выявили десять жителей с доходом более 1 млрд рублей за год

В Набережных Челнах десять человек получили доход свыше 1 млрд рублей за 2025 год. Об этом на аппаратном совещании сообщила начальник городской инспекции ФНС Диана Сагетдинова.

Пять из десяти человек являются руководителями организаций, четверо зарегистрированы как индивидуальные предприниматели. Еще один житель получил доход свыше 1 млрд рублей от купли-продажи ценных бумаг.

По итогам декларационной кампании в Набережных Челнах было подано более 78 тыс. деклараций 3-НДФЛ. Из них около 70 тыс., или 90%, связаны с получением налоговых вычетов. Жителям города уже вернули 2 млрд рублей налогов.