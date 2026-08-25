В Челнах один житель владеет 30 квартирами

В Набережных Челнах выявили жителей, владеющих большим количеством квартир. У одного собственника в городе находится 30 квартир, у второго – 16, у третьего – 12. Об этом на аппаратном совещании сообщила начальник городской инспекции ФНС Диана Сагетдинова.

Налоговая служба проводит работу по легализации доходов от сдачи жилья в аренду. По итогам проведенных мероприятий 104 налогоплательщика задекларировали доходы от аренды жилья на общую сумму 46 млн рублей и уплатили 5,3 млн рублей налогов.

Кроме того, 37 жителей зарегистрировались как самозанятые по виду деятельности «сдача в аренду». За 2024–2025 годы они зарегистрировали чеки на общую сумму 44 млн рублей, налог к уплате составил 2 млн рублей.

Всего в рамках работы с доходами от аренды 29 налогоплательщиков представили сведения от налоговых агентов о доходах на 25 млн рублей, сумма налога к уплате составила 3 млн рублей.