Дмитрий Емец представит приквелы своих произведений на «Тау Фесте» в Казани

Российский писатель-фантаст Дмитрий Емец представит приквелы своих произведений на семейном книжном фестивале «Тау Фест». Казань станет первым городом, где читатели смогут с ними познакомиться. Об этом писатель рассказал на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Я очень рад, что у меня будет возможность побывать в Казани и выступить. Жду всех», – сказал Емец.

Писатель выступит на «Тау Фесте» 29 августа в 17.00. В программе заявлена встреча «Фантастические миры Дмитрия Емца: Таня Гроттер и Мефодий Буслаев», посвященная его известным книжным циклам.

На пресс-конференции Емец рассказал и о недавно вышедшей экранизации своей повести «Золото скифов». Премьера семейного приключенческого детектива состоялась 20 августа. По словам писателя, фильм уже идет в кинотеатрах, в том числе в Казани.

Отдельно писатель затронул тему детского чтения. По его мнению, чем раньше у ребенка формируются навыки чтения и интерес к книгам, тем лучше.

Дмитрий Емец – писатель-фантаст, кандидат филологических наук. Он известен как автор подростковых фэнтези-циклов «Таня Гроттер» и «Мефодий Буслаев», а также серии «ШНыр».

Пятый семейный книжный фестиваль «Тау Фест» пройдет 29 и 30 августа в детском парке «Елмай» в Казани. В этом году среди его гостей также заявлены Дарья Донцова, Андрей Усачев, Сергей Махотин, Нина Дашевская и другие писатели.