Президент УНИКСа рассказал, как отметит свой юбилей

Родился 25 Августа 1941 в с.Ново-Ивановка Суджанского района Курской области
Окончил Казанский авиационный институт (1965), Казанский финансово-экономический институт (1975). Доктор экономических наук
1964–1967 — радиомеханик, старший мастер по ремонту радиоаппаратуры, начальник цеха комбината бытовой техники
1967–1970 — главный инженер, генеральный директор объединения«Экран» министерства бытового обслуживания.1
970–1985 — заместитель министра.
1985–1993 — министр бытового обслуживания населения РТ.
1993 — председатель Национального банка РТ.
С 1998 г. — президент баскетбольного клуба «УНИКС».
1985–1990 — депутат Верховного Совета РТ XI созыва.
1990–1993 — депутат Верховного Совета РСФСР.
1995–1999 — депутат Государственного Совета РТ первого созыва.
1999–2004 — депутат Государственного Совета РТ второго созыва.
2004–2009 — депутат Государственного Совета РТ третьего созыва.
2009–2014 — депутат Государственного Совета РТ четвертого созыва, член Комитета Государственного Совета РТ по бюджету, налогам и финансам.
Член президентского совета, председатель попечительского совета Фонда восстановления историко-природного комплекса Свияжского и Раифского монастырей.
Заслуженный работник бытового обслуживания населения РСФСР.
Заслуженный экономист РТ. Отличник Банка России.
Награжден орденами «Знак почета» и «Дружбы», русской Православной церкви Святого благоверного князя Даниила Московского III степени, знакомом «Почетный радист СССР», почетной грамотой Верховного Совета РТ, орденами Русской Православной церкви Преподобного Сергия Радонежского II степени (2005), почета (2005), медалью «В память 1000-летия Казани» (2005), орденами «За заслуги перед РТ» (2006), «За заслуги перед Отечеством IV степени» (2012), золотой медалью «За вклад в наследие народов России», медалью «100 лет ТАССР» (2020).
Победитель республиканского общественного конкурса «Руководитель года-2004» в номинации «За значительный вклад в развитие экономики РТ». Лауреат премии РФБ «Человек года-2000», лауреат премии РФБ «Золотая корзина 2005» за вклад в развитие российского баскетбола.