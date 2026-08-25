Президент УНИКСа рассказал, как отметит свой юбилей

Фото: unics.ru

Сегодня президенту казанского баскетбольного клуба УНИКС Евгению Богачеву исполняется 85 лет. В интервью с «Матч ТВ» он рассказал, как планирует отметить.



«В Казани первый день праздновать будем, а потом еще где-то через пару дней продолжить можно. Раньше ко мне на день рождения по 200-300 человек приезжали. Сейчас первый день, скажем так, официальное мероприятие проведу. Там будет 50 человек. По работе товарищи придут, родственники приедут, друзья из Москвы… Конечно же, придет команда — наши баскетболисты. Но в этот же день ребята отправятся на автобусе в Самару: там у них товарищеская игра 26-го. Так все совпало. Они просто поздравят меня и через час-два уедут. А потом еще можно будет где-то день рождения отметить. Раза два», – сказал Богачев «Матч ТВ».



Евгений Богачев является президентом УНИКСа с 1998 года.