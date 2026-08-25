В Казани открыли стелу и памятный барельеф Международного конкурса «Новая волна»

В парке «Елмай» в Казани сегодня открыли стелу и памятный барельеф Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна». Скульптор стелы – Альфиз Сабиров.

«Пусть эта стела напоминает не только о "Новой волне", пусть у детей возникает желание петь, танцевать, развивать свои таланты. Поэтому я поздравляю казанцев, гостей нашего фестиваля с этим замечательным событием. И пусть у нас у всех будет солнечная "Новая волна"», – сказал мэр Казани Ильсур Метшин на торжественной церемонии.

Основатель «Новой волны», продюсер и композитор Игорь Крутой отметил, что для него нет гостеприимнее города, чем Казань.

«Нас многое связывает с Казанью. И даже если кто-то захочет, чтобы больше "Новой волны" не было в Казани, мы скажем: "Да вы что? Там памятник уже поставили! Мы не можем! Мы должны там быть, мы закрепили все в парке"», – заявил он.

Крутой поблагодарил Ильсура Метшина и Раиса РТ Рустама Минниханова за проведение фестиваля в столице Татарстана.

«На самом деле, очень многое зависит от мэра, от руководителя республики. Как бы мы ни крутились на нашем домашнем уровне, все равно нужна поддержка. И слава богу, что у "Новой волны" есть такой друг – Ильсур Раисович Метшин и Рустам Нургалиевич Минниханов», – подчеркнул он.

В Казани 12 августа прошла церемония лепки барельефа конкурса «Новая волна 2026». В мероприятии приняли участие 12 финалистов этого года: Флора Бичахчян (Армения), София Рустамова (Белоруссия), Амре (Казахстан), Аркадий Евтушенко (Россия), Анастасия Иванова (Россия), Игнат Изотов (Россия), Лист (Россия), Артем Миньков (Россия), Милана Пономаренко (Россия), Ника Терентьева (Россия), ISTOKIYA (Россия), TROFIM GRANN (Россия).

Основой барельефа является логотип конкурса, место проведения и год. Вокруг логотипа «Новой волны» финалисты добавляют свои лого, символы, инициалы.

Под руководством члена Союза художников России в РТ, педагога Казанского художественного училища имени Н. И. Фешина, скульптора Зульфии Мухамедьяновой конкурсанты вылепили из пластилина близкие им символы. Элементы, созданные участниками конкурса, стали частью общего «музыкального» панно.

Традиция создания барельефа «Новой волны» зародилась в 2009 году. В первый раз церемония прошла в Юрмале при участии представителей ЮНЕСКО и международной организации «Чаша мира».

Казань во второй раз принимает Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна». Торжественная церемония его открытия состоялась 20 августа. Фестиваль продлится до 26 августа. Мероприятия проходят в концертном зале New Wave Hall, возведенном на территории стадиона «Ак Барс Арена».