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Культура 25 августа 2026 11:54

Раис Татарстана посетил отреставрированную мечеть «Раджаб» в Казани

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Раис Татарстана посетил отреставрированную мечеть «Раджаб» в Казани
Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов сегодня, в день Мавлида, посетил праздничные мероприятия в последней исторической деревянной мечети Казани.

В мечети «Раджаб» завершились реконструкционные работы. Это была единственная уцелевшая деревянная дореволюционная мечеть города.

Фото: rais.tatarstan.ru

Мероприятие началось с чтения аятов Священного Корана и рассказа Фарида хазрата Гарипова о Пророке Мухаммаде. Участие в Мавлиде приняли также руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров, мэр Казани Ильсур Метшин, исполнительный директор Фонда поддержки развития культуры при Раисе РТ Нурия Хашимова, муфтий Татарстана – Председатель ДУМ РТ Камиль хазрат Самигуллин, главный казый Татарстана Джалиль хазрат Фазлыев и все казанские имамы.

Рустам Минниханов поприветствовал многочисленных хазратов, осмотрел мечеть и оценил проведенные работы.

Фото: rais.tatarstan.ru

«Сегодня у нас два больших праздника: первый – это день рождения нашего Пророка Мухаммада, второй – открытие мечети. Хочется сказать большое спасибо каждому, кто принял участие в реставрации этой красивой мечети. Пусть и в дальнейшем в нашей республике будет спокойно, будут успехи. Спасибо каждому из вас!» – сказал Раис Татарстана.

Сразу после открытия в мечети начались праздничные мероприятия Мавлида: чтение Корана, прозвучала касыйда мавлида (стихотворное произведение, посвященное Пророку), прочли салаваты (восхваления) Пророку Мухаммаду и совершили коллективное дуа (молитва).

Деревянная мечеть выполнена в традиционном татарском стиле, вместимость молельного зала составила около 200 человек. Реконструкционные работы начались в 2021 году.

#мечеть #Рустам Минниханов
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