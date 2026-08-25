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Происшествия 25 августа 2026 13:39

Гражданин Китая погиб при пожаре на Амурском ГХК

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В результате пожара на Амурском газохимическом комбинате погиб гражданин Китая. Он был сотрудником подрядной организации, сообщает РИА Новости. По данным агентства, предприятие окажет семье погибшего поддержку.

Всего, согласно последним данным, на пожаре пострадали 123 человека. Во вторник в пресс-службе предприятия сообщили, что на территории площадки строительства АГХК произошло возгорание.

Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности после возгорания на Амурском газохимическом комплексе в городе Свободном, передает ТАСС.

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