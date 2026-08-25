В Казани возложили цветы к памятнику Мусе Джалилю в день смерти поэта

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На площади 1 мая в Казани прошел торжественный митинг памяти великому татарскому поэту Мусе Джалилю. На площадке рядом с монументом показали театрализованную программу о жизни героя и его соратников в нацистских концлагерях. Затем участники митинга возложили цветы к памятнику.

«Сегодня в Республике Татарстан скорбный и в то же время исторически значимый день. В этот день, 25 августа, в 1944 году наш великий поэт-герой Муса Джалиль вместе с одиннадцатью друзьями ровно в 12:00 был казнен. Но его подвиг, стихи, которые стали бессмертными, являются примером для наших детей, для нашего подрастающего поколения не только в республике, но и в стране в целом», – отметил замминистра культуры РТ Дамир Натфуллин.

В этом году митинг приобрел особое значение, так как в 2026 году отмечалось 120 лет со дня рождения поэта.

Моабитские тетради, цикл стихотворений, написанные Джалилем во время пребывания в концлагере, стали одним из самых узнаваемых символов татарской культуры.

«Мы обязаны помнить нашего великого поэта Мусу Джалиля вместе с его товарищами, которые остались верны ему до конца. Хочу выразить особую благодарность тем людям, которые сохранили дух поэтов, запомнили их стихи и передали нам имена этих великих людей. Джалиль – это символ патриотизма. Его имя всегда будет ассоциироваться с любовью к Родине», – подчеркнул председатель Союза писателей Татарстана Ркаил Зайдулла.

Каждый год митинг памяти Мусы Джалиля посещает его дочь – Чулпан Залилова.

«Сколько бы десятилетий ни проходило – думаю, мы всегда будем собираться у этого памятника и вспоминать подвиг наших отцов и дедов. Уверена, они верили, что об их подвиге узнают. И тогда, когда много лет назад они шли по жуткому каменному сараю, держась за руки, перед страшной казнью», – сказала она.

Чулпан Залилова трижды посещала место казни своего отца. Дочь поэта признается, что это были самые тяжелые моменты в ее жизни.