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Политика 25 августа 2026 11:38

Песков назвал слухи о подготовке к мобилизации в России «информационными утками»

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Песков назвал слухи о подготовке к мобилизации в России «информационными утками»
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о подготовке новой мобилизации в стране. Об этом он заявил в комментарии RTVI.

«Вы знаете, это все вбрасывают украинские власти. Естественно, режим пытается идеологически раскачивать ситуацию у нас в стране. Это все такие информационные утки, которые целенаправленно вбрасываются в информационное поле», – сказал Песков.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев также назвал сообщения о якобы готовящейся мобилизации лживой провокацией, направленной на дестабилизацию ситуации.

«Попытки врага нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, – не более чем лживая провокация. Это часть пропаганды в преддверии выборов. Они стараются, естественно, дестабилизировать обстановку», – заявил Медведев на заседании межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам комплектования Вооруженных сил военнослужащими по контракту.

Он призвал профильные ведомства и руководителей регионов обращать внимание на подобные информационные вбросы.

#Дмитрий Песков
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