Песков назвал слухи о подготовке к мобилизации в России «информационными утками»
Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о подготовке новой мобилизации в стране. Об этом он заявил в комментарии RTVI.
«Вы знаете, это все вбрасывают украинские власти. Естественно, режим пытается идеологически раскачивать ситуацию у нас в стране. Это все такие информационные утки, которые целенаправленно вбрасываются в информационное поле», – сказал Песков.
Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев также назвал сообщения о якобы готовящейся мобилизации лживой провокацией, направленной на дестабилизацию ситуации.
«Попытки врага нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, – не более чем лживая провокация. Это часть пропаганды в преддверии выборов. Они стараются, естественно, дестабилизировать обстановку», – заявил Медведев на заседании межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам комплектования Вооруженных сил военнослужащими по контракту.
Он призвал профильные ведомства и руководителей регионов обращать внимание на подобные информационные вбросы.