К мощам святителя Спиридона в Казани приложились более 110 тысяч человек

В дни, когда ковчег с мощами святителя Спиридона Тримифунтского пребывал в Казани, поклониться святыне пришли 110378 человек. Данные приводит пресс-служба Казанской епархии.

Фото: © пресс-служба Казанской епархии

С 21 по 25 августа Казанский собор был открыт круглосуточно – поток верующих не иссякал ни днем, ни ночью. Порой, очередь выходила за границы Казанского Богородицкого монастыря и исчислялась тысячами верующих. Даже под проливным дождем люди несколько часов стояли в ожидании, чтобы приложиться к святым мощам.

Ранее «Татар-информ» рассказывал о том, что 21 августа ковчег с десницей чудотворца Спиридона Тримифунтского доставили в Казанский Богородицкий монастырь.

Впервые за восемь лет святыня была доставлена в Россию – 17 августа мощи прибыли с греческого острова Корфу по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Сопровождает святыню представитель Элладской Православной церкви митрополит Керкирский, Паксийский и Диапонтийских островов Нектарий.

Первым городом, куда был доставлен ковчег с мощами, стали Чебоксары, затем святыню доставили в Казань. Далее в маршруте – Серафимо-Дивеевский монастырь. В общей сложности десницу святителя провезут по 13 регионам страны. Затем, 20 сентября, мощи вернутся в Грецию.