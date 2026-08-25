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Общество 25 августа 2026 12:51

Филиал Татэнерго наказали за двухмесячное отключение горячей воды в многоэтажке

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Филиал Татэнерго наказали за двухмесячное отключение горячей воды в многоэтажке

Нижнекамские тепловые сети (филиал Татэнерго) оштрафованы по итогам проверки, проведенной по жалобам жильцов дома № 64 по проспекту Химиков в Нижнекамске. Об этом сообщает пресс-служба Госжилинспекции Татарстана.

Как показала проверка, филиал Татэнерго проводил плановые работы на центральном тепловом пункте № 62. Согласно графику, ремонт должен был продлиться с 27 апреля по 27 мая.

«На деле краны оставались сухими почти два месяца — с 10 мая по 8 июля. Этот факт подтвердили, как сами документы компании, так и многочисленные жалобы горожан. Фактический срок отключения воды значительно превысил все допустимые законом нормы», – говорится в сообщении ГЖИ РТ.

На компанию завели административное дело. Нарушителя обязали выплатить штраф в размере 5 тыс. рублей.

#Госжилинспекция РТ #Татэнерго #отключение водоснабжения
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