Дороги, транспорт и экология: Татарстанстат назвал топ проблем жителей региона

Подавляющее большинство жителей Татарстана (97,2%) довольны тем, что живут в своем населенном пункте или в районе. К такому выводу пришли специалисты, изучив результаты проведенного в регионе комплексного наблюдения условий жизни населения. Об этом «Татар-информу» сообщил заместитель руководителя Татарстанстата Ильнур Тухватуллин.

«Наибольшую заинтересованность жители Татарстана выражают по поводу состояния дорог и безопасности движения (46,2%), организации работы общественного транспорта (33,5%), уровня загрязненности окружающей среды (31%), распространения алкоголизма (23,9%) и работы жилищно-коммунального хозяйства (22,4%). На улице в своем населенном пункте или районе в темное время суток совершенно безопасно чувствуют себя 26% опрошенных, 8% – небезопасно», – отметил он.

В этом году очередной этап исследования пройдет с 10 сентября по 9 октября. Сотрудники Татарстанстата – специально подготовленные интервьюеры – опросят 1 377 домашних хозяйств. Опрос охватит 28 муниципальных образований Татарстана, включая крупные города – Казань и Набережные Челны. Татарстанстат просит жителей республики принять участие в наблюдении: уделить немного времени и откровенно ответить на вопросы анкеты.

Подробнее об исследовании читайте в материале «Татар-информа».