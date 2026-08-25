Артур Бабич, Софи и Милана Шайн выступят в Казани на «Тау Фесте»

Популярные блогеры выступят 30 августа на семейном книжном фестивале «Тау Фест» в казанском парке «Елмай». Об этом на пресс-конференции в «Татар-информ» рассказала директор Благотворительного фонда развития культуры «Счастливые истории» Елена Исламова.

Среди участников – Артур Бабич, Софи Шайн, Милана Шайн, Мишка Топ, Макар Давыдов и Поли. Концерт начнется в 19.00 и продлится около полутора часов.

По словам Исламовой, блогеры сами обратились в Благотворительный фонд развития культуры «Счастливые истории» с предложением выступить на фестивале. Полный состав участников концерта организаторы пока держат в секрете.

Концерт станет частью программы пятого семейного книжного фестиваля «Тау Фест», который пройдет в Казани 29 и 30 августа. Всего в его программу вошли более 70 интерактивных мероприятий.

В частности, на фестивале пройдут мастер-классы, посвященные комиксам и иллюстрации. Как рассказала Исламова, их проведут представитель индустрии комиксов Денис Лопатников и художник Максим Покалев.