Ильсур Метшин надеется, что «Новая волна» останется в Казани

Мэр Казани Ильсур Метшин надеется, что Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» будет и дальше проходить в столице Татарстана. Об этом глава города заявил корреспонденту «Татар-информа».

«Мы об этом мечтаем. Надеемся, что все у нас получится», – сказал Метшин, отвечая на вопрос журналиста информагентства после пресс-конференции, посвященной этому конкурсу.

Казань во второй раз принимает Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна». Торжественная церемония его открытия состоялась 20 августа. Фестиваль продлится до 26 августа. Мероприятия проходят в концертном зале New Wave Hall, возведенном на территории стадиона «Ак Барс Арена».