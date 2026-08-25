Россияне стали меньше откладывать и чаще снимать наличные

Средства россиян в банках в июле выросли на 0,3%, или примерно на 200 млрд рублей. Такая же динамика была зафиксирована месяцем ранее, следует из данных Банка России.

При этом россияне стали активнее пользоваться наличными. Объем денег в обращении за июль увеличился на 0,7 трлн рублей — после роста на 0,5 трлн рублей в июне.

В ЦБ связывают умеренный рост средств населения в банках с оживлением потребительской активности и сохраняющимся высоким спросом на наличные.

В основном увеличивались рублевые остатки на текущих счетах — на 0,3 трлн рублей, или 0,4%. Валютные средства россиян, напротив, сократились на 45 млрд рублей в пересчете на рубли.

Таким образом, в июле россияне продолжили увеличивать средства в банках, но делали это умеренными темпами. Одновременно заметно вырос объем наличных денег на руках у населения.