Жилье – во главу угла: Татарстанстат назвал главную потребность татарстанцев

Потребность в улучшении жилищных условий у татарстанцев стоит на первом месте. К такому выводу пришли специалисты, изучив результаты проведенного в регионе комплексного наблюдения условий жизни населения. Об этом «Татар-информу» сообщил заместитель руководителя Татарстанстата Ильнур Тухватуллин.

«В жизни каждого человека наличие и качество жилья играют важнейшую роль. Это может быть желание увеличить площадь, необходимость проведения ремонта, переезда в более комфортный район или даже в другой регион. Результаты опроса 2024 года показали, что представители 84,3% домашних хозяйств Татарстана в целом удовлетворены жилищными условиями и не испытывают стесненности при проживании (в целом по России этот показатель составил 84,9%), а 2,4% испытывают большую стесненность», – отметил он.

Положительная оценка жилищных условий жителями республики во многом обусловлена активным развитием строительной отрасли. Так, в первом полугодии 2026 года в Татарстане ввели в эксплуатацию 2,3 млн кв. м жилья. По данному показателю республика занимает третье место в России и лидирует в ПФО. Татарстанцев в большей мере беспокоят такие проблемы, как шум от соседей (11,9%), слабая освещенность подходов к дому или в подъезде (10,1%), недостаток солнечного света (6,8%). Улучшить свои жилищные условия в ближайшие два-три года планируют 10,7% домохозяйств республики, из них более трети рассматривают вариант покупки или строительства другого жилья.

В этом году очередной этап исследования пройдет с 10 сентября по 9 октября. Подробности читайте в материале «Татар-информа».