ФСБ вычислила в РТ религиозного экстремиста, призывавшего к массовым убийствам

Кадр видео УФСБ России по РТ

ФСБ пресекла деятельность 24-летнего жителя Татарстана, являющегося сторонником радикального религиозного экстремизма. Он разместил в Telegram комментарии, содержавшие призывы к совершению боевых действий и истреблению групп граждан по национальному признаку и отношению к религии.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений: публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма, сообщили «Татар-информу» в УФСБ России по РТ.

Источник видео: УФСБ России по РТ