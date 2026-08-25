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Происшествия 25 августа 2026 11:48

ФСБ вычислила в РТ религиозного экстремиста, призывавшего к массовым убийствам

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ФСБ вычислила в РТ религиозного экстремиста, призывавшего к массовым убийствам
Кадр видео УФСБ России по РТ

ФСБ пресекла деятельность 24-летнего жителя Татарстана, являющегося сторонником радикального религиозного экстремизма. Он разместил в Telegram комментарии, содержавшие призывы к совершению боевых действий и истреблению групп граждан по национальному признаку и отношению к религии.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений: публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма, сообщили «Татар-информу» в УФСБ России по РТ.

Источник видео: УФСБ России по РТ

#уфсб россии по рт #экстремисты #террористы
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