СИБУР начал прием заявок на конкурсы «Формулы хороших дел»
СИБУР открыл новый сезон конкурсов программы социальных инвестиций «Формула хороших дел». Заявки принимаются до 16 октября, победителей определят до конца 2026 года. Поддержанные компанией проекты будут реализованы в 2027 году.
В грантовом конкурсе могут участвовать некоммерческие организации и бюджетные учреждения из 17 городов присутствия СИБУРа. В их числе Казань, Нижнекамск, Благовещенск в Башкортостане, Воронеж, Губкинский, Дзержинск, Краснодар, Муравленко, Нижний Новгород и Кстовский район, Нижневартовск, Ноябрьск, Нягань, Пермь, Пыть-Ях, Свободный, Тобольск и Томск.
Проекты принимаются по направлениям «Город», «Образование и наука», «Спорт», «Культура», «Охрана окружающей среды» и «Инклюзия». Для участников грантового конкурса также предусмотрено направление «Волонтерство». Независимо от номинации инициативы должны соответствовать принципам экологичности и доступности, а также предусматривать участие разных категорий жителей.
Отдельный конкурс предназначен для межрегиональных проектов. Подать заявку могут общественные организации, профильные институты и коммерческие компании, готовые в течение года реализовать масштабную инициативу как минимум в двух регионах присутствия СИБУРа.
География этого конкурса включает Балахну, Благовещенск Амурской области и Благовещенск Республики Башкортостан, Воронеж, Губкинский, Дзержинск, Казань, Красноярск, Москву, Муравленко, Нижневартовск, Нижнекамск, Нижний Новгород и Кстовский район, Ноябрьск, Нягань, Омск, Пермь, Пыть-Ях, Свободный, Тобольск, Томск, Тюмень и Уфу.
«Сегодня особенно важно поддерживать инициативы, которые помогают людям объединяться, развивать свои города и создавать устойчивые изменения. Мы ждем проекты, способные не только решить локальную задачу, но и вовлечь жителей, стать точкой роста для территории и примером эффективного партнерства. Именно такие инициативы ежегодно становятся частью программы «Формула хороших дел», – отметила руководитель программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» Елена Снежко.
В Казани в 2026 году гранты получили 11 социально значимых инициатив. Значительная часть проектов связана с образованием и наукой, поскольку одним из приоритетов программы остается поддержка будущих кадров и технологий.
Так, школа №135 предложила провести для учеников 8–11-х классов командный интеллектуальный квест по химии «ALChemist» с использованием элементов искусственного интеллекта. Гимназия №4 получила поддержку проекта «Формула воздуха – здоровье». Вместе со студентами Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ школьники реализуют образовательную программу, которая должна повысить интерес к наукам о Земле и профессиям в сфере охраны окружающей среды.
Еще одним победителем стал музей-заповедник «Казанский Кремль», организовавший летние культурно-образовательные смены для детей с инвалидностью. В целом поддержанные в Казани инициативы охватывают не только образование, но и экологию, инклюзию и культуру.
Программа «Формула хороших дел» действует с 1 февраля 2016 года во всех ключевых городах присутствия СИБУРа. За десять лет при поддержке компании было реализовано более 1,3 тыс. грантовых и свыше 350 межрегиональных проектов. Их участниками стали более 1,5 млн человек. Как отмечают в компании, победа в конкурсах нередко становится для грантополучателей и партнеров новым этапом развития.
Подать заявку можно через личный кабинет на сайте программы. Там же опубликованы конкурсная документация, рекомендации по подготовке проектов, записи обучающих вебинаров и ответы на часто задаваемые вопросы.
Вопросы по участию в грантовом конкурсе можно направить на адрес grant@formula-hd.ru, по конкурсу межрегиональных проектов – project@formula-hd.ru.
Фото предоставлены пресс-службой казанского предприятия СИБУРа