К 1 октября в Татарстане определят, кого наградить медалью «75 лет Победы в ВОВ 1941 — 1945»

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ»). До 1 октября татарстанские муниципалитеты определят граждан, подлежащих награждению медалями «75 лет Победы в ВОВ 1941 — 1945». Соответствующие распоряжение подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин, документы опубликованы на Официальном портале правовой информации республики.

«До 1 октября 2019 г. сформировать по согласованию с органами социальной защиты списки граждан Российской Федерации, подлежащих награждению юбилейной медалью „75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.“», — говорится в документе.

Кроме того, до начала мая следующего года будет организовано торжественное вручение этих медалей. Контроль за исполнением распоряжения возложен на Управление соцразвития Аппарата Кабинета Министров РТ.

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