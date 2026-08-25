Артига рассказал, довольно ли руководство игрой клуба

Фото: rubin-kazan.ru

Главный тренер казанского «Рубина» Франк Артига после ничьей с «Балтикой» ответил на насущный вопрос журналистов.

«Довольно ли руководством стилем игры "Рубина"? В прошлом сезоне я рассказывал, что данный состав под определенную манеру игры, где акцент делается на оборону. У нас остался тот же состав. Во время сборов мы пробовали систему 4-3-3, но важны боевые единицы, кто будет воплощать идеи в жизнь. При этом у нас потерялась надёжность в обороне. Что касается трансферов – то я не знаю. И сейчас даже не особо жду», – сказал Артига журналистам.

Следующий матч «Рубин» проведет дома 30 августа против махачкалинского «Динамо».