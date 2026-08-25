news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
На главную ТИ-Спорт 25 августа 2026 10:40

Артига рассказал, довольно ли руководство игрой клуба

Читайте нас в
Телеграм
Артига рассказал, довольно ли руководство игрой клуба
Фото: rubin-kazan.ru

Главный тренер казанского «Рубина» Франк Артига после ничьей с «Балтикой» ответил на насущный вопрос журналистов.

«Довольно ли руководством стилем игры "Рубина"? В прошлом сезоне я рассказывал, что данный состав под определенную манеру игры, где акцент делается на оборону. У нас остался тот же состав. Во время сборов мы пробовали систему 4-3-3, но важны боевые единицы, кто будет воплощать идеи в жизнь. При этом у нас потерялась надёжность в обороне. Что касается трансферов – то я не знаю. И сейчас даже не особо жду», – сказал Артига журналистам.

Следующий матч «Рубин» проведет дома 30 августа против махачкалинского «Динамо».

news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
СИБУР на 65% завершил строительство «стирольной цепочки» в Нижнекамске

СИБУР на 65% завершил строительство «стирольной цепочки» в Нижнекамске

24 августа 2026
Билайн седьмой год поддерживает акцию «Дети вместо цветов»

Билайн седьмой год поддерживает акцию «Дети вместо цветов»

24 августа 2026
Новости партнеров