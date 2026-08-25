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Общество 25 августа 2026 10:33

Канье Уэст собирался приехать на «Новую волну» в Казань – Лоза

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Канье Уэст собирался приехать на «Новую волну» в Казань – Лоза
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Американский рэпер Канье Уэст планировал приехать на «Новую волну» в Казань, но отменил поездку по политическим причинам. Об этом сообщил певец Юрий Лоза.

«Он собирался приехать на предыдущее какое-то мероприятие у нас – типа "Новой волны". Из Австралии девушка тоже собиралась, ее заявили, все, а она не приехала. Почему? Потому что в последний момент подумают, подумают люди, а потом скажут: "Ребята, ну вот если вы хотите ехать в Россию, то забудьте потом о гастролях где-нибудь в другом месте"», – сказал Лоза в беседе с «Абзацем».

Он добавил, что в случае приезда Уэста в Россию не станет посещать его концерт, поскольку не считает творчество рэпера «настоящей музыкой».

Накануне стало известно, что «Газпром Арена» не сможет принять концерт Канье Уэста, поскольку не заключала соответствующих контрактов.

#музыка #концерты
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