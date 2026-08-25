Жительницу РТ развели на 9 млн, несмотря на предупреждение сотрудников банка

Девять миллионов рублей передала мошенникам 40-летняя жительница Сармановского района Татарстана. Об этом сообщает МВД по РТ. Работники банка пытались отговорить женщину от опрометчивых действий, но увещевания на нее не подействовали.

По данным правоохранителей, злоумышленники «обрабатывали» женщину около трех недель. По указке куратора, с которым она общалась по мессенджеру, она установила приложение одного приватного мессенджера. Следуя указаниям аферистов, жительница РТ приехала в одно из отделений банка в Сарманово, где пыталась снять все накопления. Банковские работники пытались отговорить ее от опрометчивого шага и даже вызвали полицейских, которые еще раз предупредили женщину о мошеннических схемах.

В тот день женщина не смогла снять средства. Однако аферисты убедили ее, что работники банка и правоохранители, которые пытались открыть ей глаза, якобы сами являются мошенниками. Куратор заявил, что женщине надлежит приехать в Казань и там снять все сбережения. Жертва выполнила требования и передала «инкассатору»-курьеру 9 млн рублей. После этого куратор перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

