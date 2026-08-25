news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Экономика 25 августа 2026 10:49

НСПК начнет передавать Росфинмониторингу данные о переводах СБП

Читайте нас в
Телеграм
НСПК начнет передавать Росфинмониторингу данные о переводах СБП
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Национальная система платежных карт (НСПК) с 1 сентября начнет информировать Росфинмониторинг об операциях в Системе быстрых платежей (СБП) и по платежным картам, сообщает ТАСС.

Это предусмотрено поправками в законодательство о противодействии легализации доходов. Передаче будут подлежать в том числе сведения об операциях, совершаемых с использованием универсального платежного кода.

Согласно изменениям, Росфинмониторинг получает право безвозмездно запрашивать у НСПК имеющуюся у нее информацию. Передача данных будет осуществляться через личный кабинет или другим установленным способом. При этом НСПК запрещено разглашать факт предоставления сведений финансовой разведке.

Порядок взаимодействия двух организаций, включая сроки, способы передачи, объем и состав информации, определит специальное соглашение между НСПК и Росфинмониторингом, согласованное с Банком России.

Нововведение направлено на ускорение проверки информации и снижение нагрузки на банки. Предполагается, что благодаря прямому получению данных от НСПК Росфинмониторинг сможет сократить число так называемых веерных запросов, которые направляются одновременно нескольким кредитным организациям.

#Росфинмониторинг #переводы #банковские карты
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
СИБУР на 65% завершил строительство «стирольной цепочки» в Нижнекамске

СИБУР на 65% завершил строительство «стирольной цепочки» в Нижнекамске

24 августа 2026
Билайн седьмой год поддерживает акцию «Дети вместо цветов»

Билайн седьмой год поддерживает акцию «Дети вместо цветов»

24 августа 2026
Новости партнеров