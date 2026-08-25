НСПК начнет передавать Росфинмониторингу данные о переводах СБП

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Национальная система платежных карт (НСПК) с 1 сентября начнет информировать Росфинмониторинг об операциях в Системе быстрых платежей (СБП) и по платежным картам, сообщает ТАСС.

Это предусмотрено поправками в законодательство о противодействии легализации доходов. Передаче будут подлежать в том числе сведения об операциях, совершаемых с использованием универсального платежного кода.

Согласно изменениям, Росфинмониторинг получает право безвозмездно запрашивать у НСПК имеющуюся у нее информацию. Передача данных будет осуществляться через личный кабинет или другим установленным способом. При этом НСПК запрещено разглашать факт предоставления сведений финансовой разведке.

Порядок взаимодействия двух организаций, включая сроки, способы передачи, объем и состав информации, определит специальное соглашение между НСПК и Росфинмониторингом, согласованное с Банком России.

Нововведение направлено на ускорение проверки информации и снижение нагрузки на банки. Предполагается, что благодаря прямому получению данных от НСПК Росфинмониторинг сможет сократить число так называемых веерных запросов, которые направляются одновременно нескольким кредитным организациям.