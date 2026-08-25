В ДРКБ прооперировали подростка с опасным сужением аорты

В Детской республиканской клинической больнице выполнили высокотехнологичную операцию подростку с коарктацией аорты. Об этом сообщил в своем канале в МАКС министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев.

Коарктация аорты – врожденное сужение перешейка аорты, которое препятствует нормальному кровотоку и создает опасную разницу давления между верхней и нижней половинами тела. Без лечения приводит к тяжелым осложнениям во взрослом возрасте.

Пациенту требовалось вмешательство, но традиционная хирургия у подростков сопряжена с высокими рисками и длительным восстановлением. Врачи приняли решение выполнить рентгенэндоваскулярную операцию. Через прокол бедренной артерии хирурги провели катетер с баллоном к месту сужения аорты. Баллон раздули, расширив сжатый участок, и разница давления между дугой аорты и нисходящей аортой практически исчезла.

«При аортальных пороках очень часты рецидивы, а любое повреждение стенки сосуда может стать фатальным. Аорта – самый крупный магистральный сосуд, и разрыв ее стенки чреват смертельным кровотечением. Поэтому вместо простой баллонной ангиопластики было решено установить стент-графт – специальный проволочный каркас с покрытием. При раздувании баллона стент-графт раскрывается, удерживая просвет сосуда, а его покрытие защищает повреждённый участок от разрыва и исключает кровотечение. Это позволяет безопасно закрепить достигнутый результат», – рассказал специалист по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению ДРКБ Марат Бикмуллин.

Благодаря новой методике удалось стабилизировать состояние пациента и избежать сложной открытой операции. Сегодня подросток чувствует себя хорошо, выписан домой под наблюдение кардиологов.