В Казани завершили строительство Центра развития футбола

Фото: пресс-служба Госстройнадзора РТ

Строительство Центра развития футбола на территории казанского стадиона «Рубин» завершено. 24 августа Инспекция государственного строительного надзора Татарстана выдала застройщику заключение о соответствии требованиям проектной документации второго этапа строительства универсального спортивного комплекса, сообщили в пресс-службе инспекции.

Ранее, в День физкультурника, Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил, что республика входит в число самых спортивных регионов России.

«Сегодня в каждом городе и районе республики имеется целый комплекс современных спортивных объектов: универсальный спортивный зал, бассейн, лыжная база, стадион. К 2029 году все районы будут обеспечены крытыми ледовыми аренами», – сказал Минниханов.

Центр развития футбола создается в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». Его появление должно способствовать популяризации футбола и развитию спортивной инфраструктуры Казани.

Объект представляет собой универсальный спортивный комплекс переменной этажности – от двух до четырех этажей. Его общая площадь составляет 9,96 тыс. кв. м. Спорткомплекс предназначен для спортивной подготовки, проживания и реабилитации команды мастеров.

Ранее Госстройнадзор Татарстана выдал заключения о соответствии проектной документации по первому и первой очереди второго этапа строительства объекта. В рамках этих этапов были возведены футбольный манеж и спортивная база.

Застройщиком Центра развития футбола выступает МАУ «Футбольный клуб «Рубин», техническим заказчиком – ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан». Генеральный подрядчик – ООО «Фортэкс», генеральный проектировщик – ГУП РТ «Татинвестгражданпроект».