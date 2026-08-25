Пожилая челнинка отсудила у дроппера из Бийска более 500 тыс. рублей

Суд обязал жителя Бийска вернуть жительнице Набережных Челнов свыше 500 тысяч рублей. Об этом сообщает Прокуратура Татарстана.

Как следует из материалов надзорного ведомства, в ноябре 2024 года мошенники выманили у женщины 535 тысяч рублей. Сперва ей позвонила незнакомка, представившись бывшей коллегой, а затем – некий мужчина, назвавший себя сотрудником ФСБ. Затем пожилую челнинку убедили перевести деньги на «безопасный счет». Чтобы скрыть следы преступления, мошенники уговорили жертву указать ложное назначение платежа: «племяннику на обучение».

Установлено, что более полумиллиона рублей жительница Татарстана перевела на банковскую карту жителя Бийска, что в Алтайском крае. Челнинская прокуратура обратилась с иском в суд, взыскать с ответчика сумму необоснованного обогащения.

Владелец банковской карты утверждал, что карту его похитили, после чего он якобы заблокировал ее и обратился в полицию. Однако суд установил обратное: мужчина добровольно передал свою банковскую карту знакомому, фактически в банк с заявлением о блокировке карты он не обращался. По факту «утери» карты гражданин подал заявление в правоохранительные органы лишь в марте 2026 года – спустя почти два года после полученного перевода средств.

Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры в полном объеме. После вступления решения в законную силу прокуратура возьмет на контроль его исполнение, говорится в сообщении.