Во всех транспортных вузах России введут курс по беспилотным системам

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Обязательный курс по беспилотным системам начнет действовать с 1 сентября 2026 года во всех 19 транспортных вузах России. Об этом ТАСС сообщили в Минтрансе РФ.

В министерстве уточнили, что модуль будет единым и обязательным для всех студентов. Его введение поручил министр транспорта Андрей Никитин.

Ранее Никитин отмечал, что подготовка кадров является одним из главных приоритетов Минтранса. По его словам, новый курс должен быть единым для отраслевых вузов. На базе Российского университета транспорта разрабатываются новые специальности и образовательные программы в сфере интеллектуальных транспортных систем, цифровых технологий и искусственного интеллекта. В дальнейшем их планируют реализовать во всех профильных вузах.