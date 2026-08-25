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На главную ТИ-Спорт 25 августа 2026 09:00

Артига рассказал, что думает по поводу спорного пропущенного гола от «Балтики»

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Артига рассказал, что думает по поводу спорного пропущенного гола от «Балтики»
Фото: rubin-kazan.ru

Накануне, казанский «Рубин» на выезде сыграл вничью с калининградской «Балтикой». После игры пропущенный гол на последней минуте прокомментировал Франк Артига:

«Честно говоря, из того положения, в котором я находился, то я считаю, что можно говорить о фоле. Что касается правил, то насколько я знаю, нельзя касаться голкипера во вратарской площади. Я не успел рассмотреть эпизод внимательно и узнать, был ли контакт или нет», – сказал Артига журналистам.

Следующий матч казанцы проведут дома против махачкалинского «Динамо» 30 августа.

#Франк Артига
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