Дамир Каримуллин возглавил совет директоров АО «КМПО»
Дамир Каримуллин возглавил совет директоров «Казанского моторостроительного производственного объединения» (КМПО), информацию «Татар-информу» подтвердили в пресс-службе предприятия.
«Да, Дамир Заудатович возглавил совет директоров АО "КМПО"», – сообщили в пресс-службе.
Ранее должность председателя совета директоров, как сообщили в КМПО, занимал депутат Госсовета Татарстана Азат Хамаев.
С июня 2004 года Дамир Каримуллин – генеральный директор КМПО.
Согласно данным на сайте предприятия, внеочередное общее собрание акционеров КМПО пройдет 8 октября 2026 года. На собрании акционерам предстоит досрочно прекратить полномочия действующих членов совета директоров КМПО и избрать новый состав совета директоров.
В повестку внеочередного собрания включен вопрос об избрании генерального директора предприятия.