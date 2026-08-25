Дамир Каримуллин возглавил совет директоров АО «КМПО»

Генеральный директор АО «Казанское моторостроительное производственное объединение»

Родился 27 июля 1962 года в Буинске, ТАССР.

В 1981 году окончил Камский автомеханический техникум по специальности «техник-механик», в 1999 году – Институт экономики управления и права по специальности «финансы и кредит».

С 1981 по 1988 год работал слесарем-ремонтником, мастером производственного участка, старшим мастером участка среднего и капитального ремонта механической и электрической части оборудования, ремонтно-механического цеха Агрегатного завода. В 1988–1992 годах был заместителем начальника цеха, начальником цеха заточки инструмента и изготовления оснастки автоматно-токарного производства ПО «КАМАЗ».

С 1992 по 1994 год занимал должность директора по коммерческим вопросам ПФ «Автомеханический завод». В 1994 году был заместителем генерального директора — коммерческим директором АОЗТ «АМЗ», в 1994–1998 годах — генеральным директором АОЗТ «АМЗ». С 1998 по 2004 год являлся генеральным директором ОАО «Камский прессово-рамный завод». С июня 2004 года – генеральный директор ОАО «Казанское моторостроительное производственное объединение».

С 1999 по 2004 год был депутатом Набережночелнинского городского совета народных депутатов. В 2009 году избирался депутатом Государственного совета РТ четвертого созыва.

С 2011 года является президентом Федерации бильярдного спорта РТ.

Заслуженный машиностроитель РФ.

Награжден медалью «За доблестный труд», медалью ордена «За заслуги перед РТ». Имеет ряд поощрений и наград.