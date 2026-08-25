Эксперт рассказал, на что обратить внимание при выборе школьной формы

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При выборе школьной формы родителям следует обратить внимание на состав ткани, качество пошива, маркировку и документы о соответствии требованиям безопасности. Об этом NEWS.ru рассказал эксперт по сертификации Алексей Тюльпин.

По его словам, с сентября 2025 года в России действует ГОСТ, устанавливающий требования к школьной форме. Стандарт регулирует, в частности, устойчивость окраски материалов, их сопротивление истиранию, образованию катышков и усадке, а также гигроскопичность и воздухопроницаемость.

«Для ежедневной носки особенно важен состав ткани. Лучше всего воздух пропускают материалы с хлопком, льном и вискозой, однако многое зависит и от плотности переплетения», – сказал Тюльпин.

Эксперт отметил, что сам ГОСТ применяется добровольно. Однако если его номер указан на маркировке изделия, одежда должна соответствовать установленным требованиям.

При покупке Тюльпин рекомендует проверить качество подкладки пиджака, прочность швов и отсутствие резкого химического запаха. Также на этикетке должны быть указаны состав ткани, размер, изготовитель, рекомендации по уходу и сведения о соответствии требованиям технического регламента для детской продукции.

Для рубашек и блузок, по словам эксперта, предпочтительна высокая доля хлопка. При выборе брюк, юбок и пиджаков допустимы смеси шерсти, вискозы и синтетических волокон.

Тюльпин также обратил внимание, что слишком плотная хлопковая ткань может хуже отводить тепло, чем более рыхлый смесовый материал. При этом выбор конкретной ткани зависит не только от ее состава, но и от плотности переплетения.

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