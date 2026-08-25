В Казани стоимость «квадрата» в новостройках перестала снижаться

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В июле стоимость квадратного метра в новостройках Казани перешла от снижения к стагнации. Медианная цена «квадрата» составила 254 тыс. рублей – всего на 0,4% больше, чем месяцем ранее. Такие данные приводит Поиск Яндекса по квартирам, документ есть в распоряжении «Татар-информа». Анализ выполнен нейросетью.

При этом полная стоимость квартиры в казанских новостройках росла заметнее. За месяц медианный показатель увеличился на 2% и достиг 14 млн рублей. Медианная площадь выставленных на продажу квартир практически не изменилась – 57,5 кв. м.

Таким образом, Казань остается одним из наиболее дорогих крупных городов России по стоимости жилья в новостройках. Для сравнения, в среднем в городах-миллионниках медианная стоимость квартиры в июле составляла 10,2 млн рублей, а за месяц она выросла на 2,5%. Средний показатель среди всех российских городов с населением более 500 тыс. человек достиг 9 млн рублей.

Стоимость квадратного метра в крупных городах при этом увеличивалась медленнее полной цены квартиры. В миллионниках рост составил 1,4% за месяц, в городах с населением более 500 тыс. человек – 1,1%. Казань с динамикой в 0,4% оказалась среди городов, где цена «квадрата» фактически стагнировала.

На российском рынке новостроек при этом меняется структура предложения. В июне число договоров долевого участия в городах-миллионниках выросло на 27,7% по сравнению с маем. Аналитики связывают такую динамику в том числе с повышенным спросом на фоне обсуждения изменений условий семейной ипотеки.

Уже в июле предложение новостроек начало сокращаться. Одновременно медианная площадь выставленных квартир впервые с начала года выросла: до 49 кв. м в миллионниках и до 50,2 кв. м в среднем по городам с населением более 500 тыс. человек. По оценке нейросети, это может быть связано с более быстрым вымыванием компактных и относительно бюджетных квартир.