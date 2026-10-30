Предприятия СИБУРа в Татарстане за 9 месяцев увеличили выпуск продукции

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«Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез» (предприятия СИБУРа в Татарстане) по итогам девяти месяцев 2026 года увеличили совокупный объем производства продукции на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Минпромторг Татарстана.

С января по сентябрь два предприятия выпустили 3,1 млн тонн продукции против 3 млн тонн за тот же период 2025 года.

Как отметил заместитель Премьер-министра – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко, рост производства продолжается, несмотря на внешние факторы, влияющие на нефтехимическую отрасль и поставщиков сырья.

«Предыдущий год оба предприятия СИБУРа завершили с рекордными показателями по выпуску продукции. Продолжение роста производства в условиях внешнего воздействия на нефтехимию и поставщиков сырья говорит об эффективности компании. Мы видим отдачу от масштабной инвестиционной программы – запущены новые производства этилена, гексена, расширены мощности по полиэтилену. Предприятия демонстрируют рост производительности. План компании по инвестициям в этом году более 90 млрд рублей. И текущие результаты говорят о высоком потенциале вложений», – отметил Коробченко.

По данным Минпромторга РТ, за последние четыре с половиной года СИБУР вложил в развитие производственной, ремонтной, образовательной, научной и социальной инфраструктуры Татарстана 406 млрд рублей. К 2028 году компания планирует увеличить общий объем инвестиций в республике до более чем 600 млрд рублей.