Татарстанца осудили за контрабанду мефедрона и хранение кокаина

29-летнего жителя Татарстана признали виновным в контрабанде и хранении наркотиков. Приговор молодому человеку вынес Лаишевский районный суд РТ.

Как следует из материалов уголовного дела, в июне 2026 года мужчина прибыл в аэропорт Казани, чтобы вылететь в Анталью. Во время таможенного досмотра выяснилось: в карманах брюк гражданина и в его рюкзаке лежал расфасованный мефедрон массой более 3,59 грамм.

Кроме того, во время обыска по месту жительства у мужчины в Казани полицейские обнаружили кокаин массой 7,14 грамма.

Приговором суда подсудимому назначено 11 лет колонии строгого режима, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.