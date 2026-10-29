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Происшествия 29 октября 2026 18:43

Татарстанца осудили за контрабанду мефедрона и хранение кокаина

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29-летнего жителя Татарстана признали виновным в контрабанде и хранении наркотиков. Приговор молодому человеку вынес Лаишевский районный суд РТ.

Как следует из материалов уголовного дела, в июне 2026 года мужчина прибыл в аэропорт Казани, чтобы вылететь в Анталью. Во время таможенного досмотра выяснилось: в карманах брюк гражданина и в его рюкзаке лежал расфасованный мефедрон массой более 3,59 грамм.

Кроме того, во время обыска по месту жительства у мужчины в Казани полицейские обнаружили кокаин массой 7,14 грамма.

Приговором суда подсудимому назначено 11 лет колонии строгого режима, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

#контрабанда наркотиков #Контрабанда #транспортная прокуратура
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