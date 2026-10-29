ИИ – это пока эксперимент или реальный помощник? О чем говорили на KDW-2026
Ключевыми направлениями развития ИИ в Татарстане станут кадры, наука, инфраструктура и прикладные проекты
Использование искусственного интеллекта стало центральной темой международного форума Kazan Digital Week, и, конечно же, эта тема активно обсуждалась на пленарной сессии форума. Какую роль играет ИИ в различных отраслях и зачем Шадаеву предложили уйти в вайб-кодинг – в материале «Татар-информа».
Пленарная сессия в новом формате
В этом году организаторы постарались отойти от традиционного формата проведения панельной сессии и сократили число выступающих. Сделано это было, чтобы дискуссия перешла от стандартного набора докладов выступающих в формат живого общения с вопросами и уточнениями.
Несмотря на это, набор спикеров постарались сделать максимально разнообразным и разносторонним. «Не знаю, насколько этот первый опыт будет удачным. Если не получится, вернемся в следующем году к выступлениям», – отметил министр цифрового развития России Максут Шадаев, выступающий модератором сессии.
Шадаев подчеркнул, что Татарстан стоял у истоков многих инициатив, электронных сервисов и документооборота, а также массового оснащения учителей компьютерной техникой.
«И Татарстан, не имея таких широких финансовых возможностей, как наши столичные регионы, все равно претендует на роль лидера, всегда находится в числе лидеров по цифровой трансформации», – отметил министр.
Свое видеоприветствие участникам форума направил Председатель Правительства России Михаил Мишустин, в котором он подчеркнул, что Kazan Digital Week за время своего проведения стал эффективной площадкой, где встречаются бизнес, эксперты, ученые и представители дружественных государств.
«Чтобы вместе обсуждать самые актуальные вопросы развития цифровых технологий, обмениваться опытом, лучшими практиками, идеями, в том числе по ключевым направлениям: искусственный интеллект, противодействие кибермошенничеству, робототехника, сети 5G, спутниковый интернет и многие другие темы», – добавил Мишустин.
5 млрд на развитие ИИ в Татарстане
Обращаясь к Раису Татарстана Рустаму Минниханову, Шадаев попросил в первую очередь обозначить приоритеты в цифровом развитии Татарстана и рассказать о достигнутых результатах за прошедший год.
И главным достижением республики Минниханов назвал пятилетнюю программу развития ИИ до 2030 года с ежегодным финансированием из бюджета по 1 млрд рублей. Ключевыми направлениями этой программы станут кадры, наука, инфраструктура и прикладные проекты.
По словам Минниханова, в республике развивается сквозная система подготовки кадров со школьной скамьи. Так, уже работает более 339 кружков по ИИ, и цель – довести их число до 600 к концу этого года.
Помимо детей, внимание уделяют и педагогам – 700 учителей прошли повышение квалификации и начали внедрять подготовку специалистов в СПО.
Минниханов также отметил AI-платформу госуправления «ГосПромпт», которой ежедневно пользуются более чем 10 тыс. работников бюджетной сферы. Только за этот год с помощью сервиса решили свыше 6,5 млн задач.
Говоря о дальнейших планах, Раис Татарстана подчеркнул, что необходим переход от отдельных проектов к системному применению технологий для повышения качества управления и эффективности экономики.
При этом особое внимание нужно уделять вопросам кибербезопасности и подготовке квалифицированных кадров.
Минниханов также подчеркнул важность обмена опытом и проведения совместных мероприятий для адаптации к быстро меняющемуся миру с другими регионами и странами.
«Вот 6 млн запросов сделали чиновники за год. А как по-вашему – они умнее стали? Это сказывается на результатах работы вообще? Или пока все-таки искусственный интеллект – это больше эксперимент?» – поинтересовался Шадаев у Раиса Татарстана.
«Количество запросов показывает, что инструмент востребован, то есть он реально помогает сотрудникам более эффективно решать задачи. Но, конечно, надо смотреть, как дальше это будет сказываться на показателях результативности», – заявил на это Раис Татарстана.
140 млн пользователей за год
Успехами и планами на будущее уже относительно мессенджера «Макс» поделился генеральный директор VK Владимир Кириенко. По его словам, с прошлого года, когда на этой же площадке был анонсирован старт национального мессенджера, аудитория приложения превысила 140 млн пользователей.
В планах – сделать основной упор на ускорение сервисов с использованием цифрового ID. По мнению Кириенко, в следующие годы цифровая верификация будет становиться все более востребованной.
При этом он добавил, что в национальном мессенджере активно применяются различные ИИ-модели от отечественных разработчиков.
«Цифровизация – это основной инструмент повышения производительности труда»
Своим мнением о цифровизации поделились также представители промышленности и банковского сектора. Так, генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин подчеркнул, что цифровизация – это основной инструмент повышения производительности труда.
А старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» ПАО «Сбербанк» Кирилл Меньшов поделился, что в IT-блоке банка уже активно внедряется генеративная разработка и больше половины команд уже перешли на нее.
При этом он подчеркнул, что бояться изменений не нужно, приведя в пример переход от ручного труда к станкам с ЧПУ.
Шадаеву предложили попробовать себя в вайб-кодинге
В завершение дискуссии Шадаев попросил участников дискуссии высказать предложения Минцифре России, чтобы улучшить работу ведомства. И самым неожиданным стало предложение самому министру цифрового развития. А именно – попробовать свои силы в вайб-кодинге – программировании с использованием искусственного интеллекта. С таким предложением выступил сооснователь фонда «Сайберус» и компании Positive Technologies Юрий Максимов.
«Министр должен начать пользоваться. Мы часто говорим про обучение искусственному интеллекту, о том, как будет все меняться. Но мы говорим это из позиции тех, кто в полной мере сам этот инструмент не взял», – отметил Максимов.
По его словам, человек, который сам попробовал свои силы в любой из профессий, гораздо лучше станет понимать и процессы обучения, и внутреннюю кухню процесса.