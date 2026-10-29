«Вербовщики работают с самыми уязвимыми»: в Казани говорили о роли женщины

В Казани вновь собрались представители мусульманского общества, чтобы обсудить вопросы профилактики идеологии терроризма и экстремизма. В этом году мероприятие посвятили роли женщины в формировании надежного фундамента ребенка, который в будущем позволит ему противостоять внешним угрозам и не поддаться на уловки вербовщиков.





В Казани завершился II Республиканский форум «Архитектура духовной безопасности: женский вопрос»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Татарские ученые-богословы имеют очень важную ценность»

В Казани завершился II Республиканский форум «Архитектура духовной безопасности: женский вопрос». Участие в нем приняли 110 человек из 34 районов Татарстана. Форум проводится второй год подряд и нацелен на повышение уровня эффективности деятельности приходов, религиозных образовательных учреждений в сфере профилактики идеологии терроризма и экстремизма.

В прошлом году форум был посвящен молодежи. На нем поднимались вопросы межконфессионального согласия, роли религиозного образования в профилактике идей терроризма, а также темы, посвященные проблеме вовлечения молодежи в деструктивные и радикальные течения. В этом году мероприятие посвятили женщинам: во внимание приняли важную роль женской части уммы в донесении морально-нравственных, религиозных устоев.

Начался второй день форума с чтения Корана, после него организовали дискуссию Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Форум проводит Духовное управление мусульман РТ при содействии Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования и Министерства по делам молодежи РТ при координации аппарата антитеррористической комиссии в Республике Татарстан. Среди организаторов также Региональная татарстанская общественная организация «Молодежь Татарстана» и мечеть «Ахмада Заки», на территории которой проводится форум.

В первый день форума обсудили роль женщины-мусульманки в современном обществе, вопросы планирования семьи, воспитания девочек, роль и место абыстаи в современной умме и способы мошенничества в Сети.

Сегодня к обсуждениям присоединились муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, руководитель аппарата антитеррористической комиссии РТ Ильдус Гараев, руководитель Управления Федеральной налоговой службы по РТ Марат Сафиуллин и исполняющий обязанности главы Администрации Кировского и Московского районов Казани Айдар Сагетдинов.

Начался второй день форума с чтения Корана, после него организовали дискуссию.

Камиль хазрат Самигуллин подчеркнул, что татарские ученые старались адаптировать исламское учение к меняющимся социокультурным условиям, не отказываясь от базовых духовных ценностей Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мечеть, в стенах которой проводится сегодняшний форум, носит имя татарского религиозного деятеля – имама мечети “Марджани”, духовного наставника многих религиозных деятелей Ахмадзаки хазрата Сафиуллина. В этом году исполнилось 130 лет со дня его рождения. Самый выдающийся из всех его учеников – Верховный муфтий России Талгат хазрат Таджуддин. Как-то он сказал о нем: “Если положить на одну чашу весов ученых университета аль-Азхар, а на другую – Заки абыя, то мой устаз перевесит”. Этими словами он не просто признался в любви к своему учителю, но и объяснил, что наши татарские ученые-богословы имеют очень важную ценность. Их труды – это не какие-то абстрактные трактаты, они позволяют получить ответы на насущные вопросы, на конкретные проблемы, с которыми сталкивается мусульманское сообщество России», – рассказал муфтий Татарстана.

Он подчеркнул, что татарские ученые старались адаптировать исламское учение к меняющимся социокультурным условиям, не отказываясь от базовых духовных ценностей.

Марат Сафиуллин: «Наши татарские абыстаи всегда обладали большой созидательной энергией, и сегодняшняя наша встреча большое тому подтверждение» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Важно воспитать молодежь так, чтобы они стали патриотами республики и семьи»

«Наши татарские абыстаи всегда обладали большой созидательной энергией, и сегодняшняя наша встреча большое тому подтверждение. Все мы знаем, что морально-нравственные вопросы воспитания подрастающего поколения всегда остро стоят на повестке дня. Думаю, что в последнее время эта проблематика становится все острее и приобретает особую важность», – рассказал руководитель Управления Федеральной налоговой службы по РТ Марат Сафиуллин.

Он напомнил, что именно женщина проводит со своим ребенком 80–90% времени, поэтому ее роль в привитии ребенку правильных моральных ценностей очень важна. То, что он слышит от мамы, останется с ним на всю жизнь, подчеркнул руководитель Управления Федеральной налоговой службы по РТ.

«Важно воспитать нынешнюю молодежь так, чтобы они стали патриотами своей республики и своей семьи. Особенно актуально это становится в период проведения специальной военной операции. Большое спасибо имамам наших мечетей, которые оказывают поддержку женщинам, которые ждут своих мужчин с фронта, поэтому их роль тоже очень важна», – сказал исполняющий обязанности главы Администрации Кировского и Московского районов Казани Айдар Сагетдинов.

«Для Татарстана, где мусульманское население занимает значительную часть, задачи духовной безопасности имеют особое значение. Мы бережем многовековые традиции татарского народа, в основе которых лежит просветительский созидательный ислам, и не позволяем идеологам терроризма исказить их в сознании молодежи», – рассказал руководитель аппарата антитеррористической комиссии РТ Ильдус Гараев.

Айдар Сагетдинов: «Важно воспитать нынешнюю молодежь так, чтобы они стали патриотами своей республики и своей семьи» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Именно мама закладывает фундамент, и если он хороший, человек вырастет полноценной личностью»

«В этом году мы сделали акцент на работе с женщинами, потому что знаем, что женщина, мама – это первый учитель любого человека. Она закладывает фундамент. Папа максимум поцеловал в лоб и ушел на работу, а становлением ребенка занимается именно мама. Именно мама закладывает фундамент, и если фундамент хороший, человек вырастет полноценной личностью», – уверен муфтий Татарстана.

Сегодня через интернет все чаще молодежь вовлекают в экстремистскую и террористическую деятельность. Камиль хазрат объяснил, что влияния интернета на молодежь можно избежать, если заложить с самого детства правильные устои.

«Важно, чтобы у каждого ребенка был свой фундамент, свои убеждения. Нужно понимать, что гаджеты, интернет, искусственный интеллект – это лишь инструменты, которые должны облегчать нашу жизнь, но они не должны становиться нашими хозяевами, не должны занимать все наше время и отнимать наши ресурсы. Если мы будем это понимать, будем правильно подходить к этим вещам, не будем говорить, что все это от сатаны, то это будет только на пользу. Это как огонь – без него мы жить не можем, но если использовать его неправильно, он может сжечь твой дом. К интернету нужно относиться так же», – объяснил Камиль хазрат Самигуллин.

Он добавил, что в ДУМ РТ работает отдел пропаганды, который помогает молодым людям правильно отвечать на призывы деструктивных сил.

«Наш отдел дагвата активно работает, также весь коллектив “Хузура” и каждый имам в своей мечети на своем приходе ведут активную работу в этом направлении. Если террористы работают онлайн, то они делают свою работу офлайн. К сожалению, еще со времен 90-х остались те, кого мы называем ваххабитами, они никуда не делись, поэтому нужно быть начеку», – подчеркнул муфтий.

Ильдус Гараев: «Мы бережем многовековые традиции татарского народа, в основе которых лежит просветительский созидательный ислам, и не позволяем идеологам терроризма исказить их в сознании молодежи» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Вербовщики работают с уязвимой частью населения – это женщины и дети»

Именно доверчивостью женщин пользуются террористы, отметил руководитель аппарата антитеррористической комиссии РТ Ильдус Гараев.

«На этом форуме мы затрагиваем проблемы, связанные с вербовкой в террористическую деятельность через женскую часть уммы. К сожалению, история знает много случаев, когда через женщин осуществляются манипуляции мужчинами, их вербуют в террористическую деятельность. Это не случайно – женщины с точки зрения физиологии подвержены такому влиянию, они более доверчивые, этим пользуются преступники. На этом форуме женщины задают вопросы, как противостоять этим манипуляциям, какие знания нужно прививать детям в процессе воспитания», – подчеркнул он.

Ильдус Гараев рассказал, что после начала СВО вербовка через Сеть стала самым распространенным способом.

«Особенно этот путь используют часто для вовлечения в преступления детей. К сожалению, в Татарстане эти явления тоже были, но благодаря субъектам профилактики, органам исполнительной власти их удалось купировать. Правоохранительная система приняла своевременные меры, и с 2025 года наблюдается тенденция к уменьшению», – добавил руководитель аппарата антитеррористической комиссии РТ.

Есть основные принципы вербовки, которые используют идеологи преступной деятельности.

«Работают они с уязвимой частью населения – это женщины и дети. У детей еще не сформировано критическое мышление, они не всегда могут правильно оценить ситуацию. Вербовщики применяют психологические приемы, разработанные специально для этой деятельности. Существует целое подразделение на стороне врага, которое занимается этим целенаправленно», – объяснил Ильдус Гараев.

Понять, что ваш близкий подвергся террористической и экстремистской вербовке, можно по изменению в поведении. К примеру, если ребенок хорошо учился и был активистом в школе, но вдруг стал замкнутым и начал отставать в учебе – это явный сигнал.

«В девяти из десяти случаев вербовки ребенок всеми возможными способами пытается показать окружающим, что с ним что-то происходит. Но если вовремя этого не увидеть, не предотвратить, последствия будут сложнее. Поэтому нужно общаться со своими близкими, быть более внимательными к ним», – подчеркнул он.

Имам-хатыйб мечети «Ахмада Заки» Булат хазрат Мубараков: «Поток информации очень большой, и человек должен выработать инструментарий, чтобы отсеять ненужную информацию» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Именно женщине Всевышний посвятил целую суру Корана, о мужчинах такой главы нет»

Из названия форума понятно, что акцент делается именно на духовности, обратил внимание имам-хатыйб мечети «Ахмада Заки» Булат хазрат Мубараков.

«Сейчас человечество переживает огромное количество трансформаций – стремительно меняются тренды, тенденции, предпочтения и образ мышления, происходит развитие технологий. Сейчас мы обитаем в таком мире, когда человек, лежа на диване и держа смартфон в руках, может находиться сразу в нескольких параллельных реальностях. Поток информации очень большой, и человек должен выработать инструментарий, чтобы отсеять ненужную информацию. Потому что в основном эта информация носит фрагментационный характер – это не настоящее знание, а просто обрывки информации, которые человек не способен адекватно обрабатывать. Это один из вызовов современности», – рассказал он.

Еще один вызов – клиповое мышление, которое становится нормой, хотя несколько лет назад специалисты били тревогу по этому поводу.

«Человек, просматривая рилсы и шортсы, может попасть под влияние определенной идеологии. Алгоритмы начинают подбирать для него видео на эту тему, и у него создается мнимое ощущение экспертности, он начинает направо-налево использовать термины, которые совсем недавно узнал и в которых ничего не понимает. Как человеку противостоять этому? Как нам воспитать детей? Кто занимается этим в первую очередь? Женщины! Это женский вопрос», – заметил он.

Женщина, по мнению участников форума, исполняет сразу несколько социальный ролей: матери, жены, бабушки, сестры.

«Именно женщине Всевышний Аллах посвятил целую суру Корана, о мужчинах такой главы нет. Женщине отведено особое место. Есть отдельная сура, посвященная Марьям, которая чудесным образом родила Иисуса. И там как раз Всевышний Аллах указывает нам на важность женщины. Поэтому второй форум мы решили посвятить женскому вопросу», – добавил Булат хазрат.

Ильмира Нуруллина: «На этом форуме все лекции очень насыщенные – все они очень нужные и важные. Будучи преподавателями, мы должны быть всесторонне развитыми и уметь фильтровать информацию» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Одна из участниц форума – Ильмира Нуруллина из Зеленодольска, она преподает в мечети основы ислама женщинам и девушкам.

«Я преподаю уже 14-й год и помимо преподавательской деятельности участвую в сборах гуманитарной помощи для участников СВО. На этом форуме все лекции очень насыщенные – все они очень нужные и важные. Будучи преподавателями, мы должны быть всесторонне развитыми и уметь фильтровать информацию. Мы должны нести ответственность, в том числе за своих учеников, и отличать правильную информацию от неправильной. Я думаю, каждый из участников форума за эти два дня получил важные знания, которые сможет передать другим людям», – отметила участница форума

На следующий год форум планируют провести в более широком формате и вывести его на федеральный уровень. Главным гостем мероприятия станет Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.