В Казани предложили создать систему отбора лучших общественных наблюдателей

В столице Татарстана прозвучало предложение создать специальную систему отбора лучших наблюдателей по аналогии с олимпиадой или профессиональным экзаменом. Идея была высказана на межрегиональном семинаре, прошедшем в рамках отборочной кампании на всероссийское мероприятие «Конгресс наблюдателей. Лаборатория проектов», сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

Подобный механизм, по мнению авторов инициативы, позволил бы выявлять наиболее подготовленных специалистов и формировать качественный кадровый состав наблюдательского корпуса. Выступавшие согласились, что для этого важно развивать системное обучение наблюдателей, так как данная работа требует разносторонних знаний – от специфики избирательных процедур до навыков коммуникации и правовой грамотности.

Семинар объединил свыше 100 участников – общественных наблюдателей и руководителей общественных штабов из разных регионов России, подключившихся в формате видео-конференц-связи. Сам «Конгресс наблюдателей. Лаборатория проектов» будет проведен общероссийским общественным движением «Корпус „За чистые выборы“» при поддержке Фонда президентских грантов 7 и 8 ноября.

Представители общественных штабов разных регионов также поделились опытом наблюдения на выборах и обсудили, как за последние годы изменилась система наблюдения в России. Выступавшие констатировали, что наблюдение постепенно превращается в самостоятельную профессиональную область, которая требует системной подготовки, глубокого знания избирательного законодательства и постоянного развития компетенций.

Отдельное внимание оказалось уделено новым направлениям работы наблюдателей. В частности, речь шла о развитии формата «наблюдатель-блогер», который позволяет не только фиксировать ход голосования, но и доступно рассказывать о работе института наблюдения широкой аудитории.

Делегаты также упомянули необходимость проведения большего числа совместных мероприятий для наблюдателей из разных регионов. На их взгляд, это помогает формировать единое профессиональное сообщество и укреплять связи между региональными штабами.

Отборочный этап на Конгресс предполагает прохождение наблюдателями групповых собеседований и онлайн-заданий на знание избирательного законодательства. По итогам отборочной кампании от каждого региона на Конгресс будут направлены два представителя: руководитель или член общественного штаба и общественный наблюдатель, успешно прошедший онлайн-задания.