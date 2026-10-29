«Следите за тягой»: исполком Казани рассказал, как не отравиться газом

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

В Казани прошел пресс-тур, посвященный вопросам профилактики отравлений угарным газом. заместитель руководителя Исполкома Казани Искандер Гиниятуллин рассказал о том, как избежать отравления угарным газом, если у вас дома установлена газовая колонка.

Напомним, что за девять месяцев 2026 года в Татарстане произошло 37 происшествий, связанных с отравлением угарным газом. Пострадали 65 человек, еще 10 погибли. Совсем недавно в Бугульме отравились газом двое детей. И в этот же день в Альметьевске отравилась газом женщина. Предварительной причиной происшествия стало отсутствие тяги в дымоходе.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

В 2025 году столицу Татарстана предложили избавить от газовых колонок. Этот вопрос обсуждался в мэрии.

«В прошлом году я провел целый цикл лекций, в котором учил студентов правильно пользоваться газом. Так получилось, что только за последние три года пять человек студентов отравились насмерть угарным газом. Студенты приезжают учиться, ищут жилье подешевле. Обычно это старые квартиры с газовыми колонками, а навыков обращения с колонками у них нет. Все это приводит к тяжелым последствиям. Проблема есть и мы стараемся о ней говорить», – рассказал Искандер Гиниятуллин.

Как признался сам Искандер Гиниятуллин – инициатива с заменой газовых колонок до сих пор находится на стадии обсуждения.

«В Казани на сегодняшний день более 110 тыс. квартир оснащено газовыми колонками. Нужны огромные средства, которых мы пока не изыскали. Это миллиарды рублей», – констатировал Искандер Гиниятуллин.

Однако решить проблему можно гораздо дешевле. Со слов представителя Исполкома, достаточно просто проветривать помещение. И этого будет достаточно. Также важно следить за тем, как колонка включается. Если газ загорается с хлопком – значит воздуха в комнате не хватает, и это может быть опасно. В идеале колонка должна включаться мягко, без хлопка. Пример правильной работы газовой колонки он продемонстрировал на примере квартиры Надежды Рябчиковой.

«Этот дом у нас попал в программу капитального ремонта дымоходов. На сегодняшний день все работы завершены и газ подключен обратно. Также окна здесь не пластиковые, а деревянные: в них изначально закладывалось щелевое проветривание. Это обеспечивает достаточно свежего воздуха для безопасной работы газовой колонки. Поэтому нет хлопка при включении, а также газ горит синим цветом. Если газ горит красным, желтым или оранжевым – значит воздуха не достаточно и колонку надо срочно выключить», – отметил Искандер Гиниятуллин.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Также журналисту «Татар-информа» удалось пообщаться с директором Центра газо-вентиляции «Жилищник», который обслуживает дом Надежды Рябчиковой. Он рассказал о том, почему важно не вносить самовольных конструктивных изменений в устройство газовой колонки, а также объяснил, почему не стоит устанавливать вентилятор в душе.

«Некоторый жильцы иногда устанавливают вентиляцию в душевой, уборной. Они думают, что так избавятся от сырости и плесени, но на самом деле это не так. А если в душевой стоит газовая колонка – то это сразу становится опасно. Вентилятор высасывает из помещения необходимый воздух, и газовая колонка не может нормально работать. Кроме того, нельзя устанавливать такой же вентилятор в саму газовую колонку. Это только ухудшит тягу и может привести к печальным последствиям», – рассказал директор подрядной организации ООО Центр газо-вентиляции «Жилищник» Радик Давлетьянов.