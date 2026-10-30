Филиал КФУ в Каире планирует расширить список образовательных программ

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Филиалы Казанского федерального университета (КФУ) и Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) в Каире намерены расширить перечень образовательных программ. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра науки и высшего образования России Константин Могилевский.

В частности, они рассматривают возможность запуска направлений, связанных с физиотерапией, искусственным интеллектом и разработкой программного обеспечения.

Филиалы двух российских вузов уже несколько лет успешно работают в египетской столице. Сейчас там обучаются более 3 тыс. студентов по специальностям «Лечебное дело», «Стоматология» и «Фармация».

В дальнейшем университеты планируют дополнить образовательную программу новыми направлениями – физиотерапией, искусственным интеллектом и разработкой программных информационных продуктов.