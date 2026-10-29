Мишустин поприветствовал участников Kazan Digital Week

Международный форум «Kazan Digital Week» за время своего проведения стал эффективной площадкой, где встречаются бизнес, эксперты, ученые и представители дружественных государств. Об этом заявил председатель Правительства России Михаил Мишустин в видеоприветствии для участников форума.

«Чтобы вместе обсуждать самые актуальные вопросы развития цифровых технологий, обмениваться опытом, лучшими практиками, идеями – в том числе по ключевым направлениям: искусственный интеллект, противодействие кибер-мошенничеству, робототехника, сети 5G, спутниковый интернет и многие другие темы», – отметил Мишустин.

Он напомнил, что Президент России Владимир Путин отмечал, что скорость внедрения инноваций в современном мире зависит от суверенитет страны, экономический рост, и решение социальных задач.

«Правительство уделяет особое внимание формированию комфортных условий для компаний, занятых в ИТ-сфере. Для этого с прошлого года действует профильный национальный проект. Он стимулирует создание отечественных передовых разработок, цифровых платформ, продуктов и обеспечивает их широкое практическое применение во всех областях – прежде всего в промышленности, транспорте, здравоохранении, сельском хозяйстве и, конечно же, в государственном управлении», – подчеркнул Мишустин.

Он добавил, что ИТ-отрасль сегодня активно развивается. Так, за последние шесть лет ее доля в валовом внутреннем продукте страны выросла более чем вдвое. Кроме того, расширяется реестр отечественного софта: число зарегистрированных российских решений теперь исчисляется уже десятками тысяч. И российские предприятия, госкорпорации все чаще используют их в ключевых секторах экономики. «Это крайне важно, чтобы снизить зависимость от зарубежных поставщиков, оптимизировать производственные процессы. И это тоже дает хорошие результаты», – добавил председатель.

Он напомнил, что по итогам прошлого года выручка аккредитованных ИТ-компаний приблизилась уже к 8 трлн рублей, что практически в полтора раза больше предыдущего периода, и продолжает увеличиваться. Только за первые шесть месяцев текущего года показатель этот составил уже 6 трлн рублей.

«Все это стало возможно благодаря работе высококвалифицированных специалистов. Поэтому подготовке кадров уделяется особое внимание. В секторе информационно-коммуникационных технологий сейчас занято свыше одного миллиона семисот тысяч человек. Сегодня внедрение цифровых решений – это ключевое направление, которое играет значимую роль в обеспечении индустриального, национального суверенитета и в устойчивом развитии российских предприятий и в целом в укреплении позиций нашего государства на мировом рынке», – отметил Мишустин.

В заключение он подчеркнул, что для активного освоения нового технологического уклада, достижения лидерства необходимы профессионалы с высоким уровнем компетенций. И для их подготовки реализуются программы сотрудничества бизнеса с учебными заведениями, создаются центры цифрового образования, где талантливая молодежь может получать профессиональные знания, навыки и приобретать реальный опыт.

По его словам, важно дальше повышать эффективность отрасли. «Много еще предстоит сделать. В текущей ситуации с внешними ограничениями надо динамичнее расширять линейку отечественного софта, облачных сервисов, промышленных систем и одновременно наращивать темпы запуска конкурентоспособных технологий, чтобы информационные ресурсы, передовые разработки помогали улучшать качество жизни людей, решать экономические, социальные задачи как в регионах, так и по всей стране в целом. Уверен, что здесь, на форуме, будут рассмотрены эти и иные предложения по развитию цифровой сферы, а идеи, которые будут высказаны, найдут свое практическое воплощение», – заключил Мишустин.