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Общество 29 октября 2026 16:10

В Казани в 2026 году состоится Форум технических университетов России и Китая

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В Казани в 2026 году состоится Форум технических университетов России и Китая
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» ​

В Казани в 2026 году состоится Форум технических университетов России и Китая. Указ об образовании организационного комитета подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации РТ.

Для подготовки и проведения мероприятия образован Республиканский организационный комитет. Его председателем назначен Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин, заместителями – помощник Раиса РТ Альберт Гильмутдинов и заместитель Премьер-министра Лейла Фазлеева. Секретарем оргкомитета стала руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

В состав комитета вошли руководители профильных министерств, ректоры ведущих вузов республики, а также представители федеральных ведомств и силовых структур.

Основными задачами оргкомитета определены разработка деловой программы форума, контроль за реализацией плана мероприятий и координация взаимодействия органов власти, организаций и объединений.

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