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Происшествия 29 октября 2026 16:14

5 тыс. человек умерли в Индонезии за два месяца из-за дыма от лесных пожаров

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Свыше 5,2 тыс. человек умерли в Индонезии в период с августа по сентябрь 2025 из-за токсичного дыма от лесных пожаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на финский Центр исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA).

Если в августе умерли 1,7 тыс. человек, то в сентябре количество смертей увеличилось более чем вдвое – свыше 3,5 тыс. человек.

В сентябре 58 млн человек подверглись воздействию опасного для здоровья воздуха, что на 40% больше, чем в августе.

#лесные пожары #индонезия #погибли люди
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