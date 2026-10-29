5 тыс. человек умерли в Индонезии за два месяца из-за дыма от лесных пожаров

Свыше 5,2 тыс. человек умерли в Индонезии в период с августа по сентябрь 2025 из-за токсичного дыма от лесных пожаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на финский Центр исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA).

Если в августе умерли 1,7 тыс. человек, то в сентябре количество смертей увеличилось более чем вдвое – свыше 3,5 тыс. человек.

В сентябре 58 млн человек подверглись воздействию опасного для здоровья воздуха, что на 40% больше, чем в августе.