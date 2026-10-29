В ЦУМе открылся съезд мастеров ковроделия из восьми регионов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» ​

В Центре уникального мастерства (ЦУМ) в Казани открылся Межрегиональный съезд мастеров и экспертов по ковроделию. До 31 октября специалисты из Татарстана, Дагестана, Башкортостана, Удмуртии, Пермского края, Тюменской области и Карелии обсуждают, как сохранить одно из древнейших ремесел, которое во многих регионах оказалось на грани исчезновения, сообщает пресс-служба ЦУМ.

В первый день работы в ЦУМе открылась выставка исторических и современных ковров «Узор будущего: память материала». Она разместилась на первом этаже исторического здания и доступна для всех гостей Центра, вход свободный. Экспозиция включает 150 экспонатов: предметы из частных коллекций районов Татарстана, образцы ручной работы из разных регионов России и ковры из Ирана и Индии. Выставка показывает, как менялись узоры и облик ковров от старинных работ до современных коллекций.

«Мы очень рады, что в работе Межрегионального съезда участвуют представители 8 регионов нашей страны. Будет насыщенная программа: мастер-классы, деловая программа, всех приглашаем на образовательную сессию», – рассказала директор Ресурсного центра внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры Республики Татарстан Алсу Мифтахова.

«Ковроделие – одно из древнейших ремесел, и мы рады, что специалисты разных регионов России собрались в ЦУМе. Народные художественные промыслы признаны частью креативной экономики страны. Для мастеров это признание того, что их труд занимает свое место в современной экономике. Задача ЦУМа – сохранять ремесленные традиции и создавать условия, в которых они продолжают жить рядом с мастерами, учениками и покупателями», – отметил генеральный директор АНО «Центр развития креативных индустрий Республики Татарстан» Ранко Тепавчевич.

Съезд собрал более 200 представителей восьми регионов, его главная цель – создать работающий механизм сотрудничества, который поможет вернуть ковроткачество в повседневную жизнь. Именно поэтому в Казань приехали потомственные мастера, руководители ткацких фабрик, художники, дизайнеры, этнографы и бизнес-тренеры.

Деловая программа строится вокруг четырех тем. Участники обсуждают, как соединить татарские орнаменты с современным интерьером и работать с дизайнерами и домами моды. Отдельный разговор посвящен экономике промысла: новым возможностям господдержки после изменений в законе о народных художественных промыслах, поставкам сырья и выходу на маркетплейсы. Еще две темы – цифровые технологии и сертификация экопродукции, а также обучение и наставничество для новых поколений ткачей. Регионы сравнивают практики и делятся опытом включения промыслов в туристические маршруты. В рамках съезда запланированы мастер-классы по ворсовому ковроткачеству, безворсовому ткачеству и валянию войлока: участники смогут освоить работу на станках, основы рисунка, цветоведения и композиции.

Организатор съезда – Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры Республики Татарстан при поддержке Министерства культуры РТ. Проект реализуется в рамках гранта Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. По итогам съезда выйдет электронный сборник научно-практических материалов в открытом доступе.