ИИ для жалоб казанцев и доставка дронами: что показали на Kazan Digital Week

Международный форум Kazan Digital Week открыл сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов. Ведущая площадка научного и делового сотрудничества разработчиков и пользователей цифровых технологий собрала более 21 тыс. участников из 75 стран, а на выставке представлены стенды 250 ведущих IT-компаний. Подробнее – в нашем репортаже с места событий.





Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Минниханов поручил развивать цифровизацию в Татарстане, внедряя ИИ

С каждым годом Kazan Digital Week становится все более масштабным и значимым. Об этом на открытии форума сказал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Наряду с представительным составом российских участников в текущем году мы отмечаем большое количество гостей из-за рубежа. Зарегистрировано более 21 700 участников из 76 стран мира», – сказал он.

Программа форума включает 170 мероприятий по 10 тематикам, но центром стала тема искусственного интеллекта (ИИ) как драйвера развития всех отраслей. На выставке свои решения покажут порядка 250 ведущих российских и зарубежных компаний и стартапы.

«Сегодня Татарстан является регионом-лидером по цифровой трансформации, находится на топ-позициях по целому ряду ключевых критериев, среди которых развитие электронных госуслуг, развитие искусственного интеллекта, синхронизация социальной сферы, обеспечение кибербезопасности и поддержка отечественных цифровых решений», – перечислил Минниханов.

По его словам, сегодня перед республикой стоит задача по комплексной цифровизации приоритетных отраслей, основанной на внедрении ИИ и развитии электронных сервисов.

Минцифры России предложило распространять цифровые решения, реализованные в Татарстане, на другие регионы

От имени главы Минцифры России Максута Шадаева, который еще был в пути, выступил его заместитель Сергей Цветков. Он поблагодарил Рустама Минниханова за личное внимание к цифровому развитию и назвал Татарстан местом, где умеют создать условия для содержательной и продуктивной работы.

«Каждый год мы приезжаем в Татарстан большой командой, видим, как растет форум: появляются новые участники, новые разработки, новые темы для обсуждения. Сегодня это крупнейший региональный форум в сфере цифровых технологий с серьезным международным участием», – сказал замминистра о KDW.

Татарстан, по его словам, многие годы остается в числе технологических лидеров страны, что подкрепляется конкретными результатами.

«Поддерживать такой темп действительно непросто: каждый год нужно двигаться дальше, находить новые направления, ставить сложные задачи, придумывать новые вызовы. И республика эту планку держит. Важно, чтобы решения, которые хорошо показали себя в Татарстане, становились доступными для других регионов», – заявил Цветков.

Говоря об ИИ, замминистра отметил: важно понимать, какие инструменты, связанные с ним, уже помогают, какие задачи они решают, сколько времени и денег экономят.

Отдельно Цветков сказал о кадрах, поскольку именно люди создают и внедряют технологии.

«Важно, чтобы у молодых ребят была возможность получить хорошее образование, найти интересную работу и реализовать себя в своем регионе. В Казани для этого многое сделано. Рад, что молодежная программа стала заметной частью форума. Здесь есть и ярмарка стартапов, и защита отдельных проектов, и ярмарка вакансий, и профессиональные конкурсы», – заключил он.

Илья Начвин рассказал о цифровом развитии республики Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Начвин рассказал о первых результатах по доставке почты дронами

Глава Минцифры России Максут Шадаев успел посетить экскурсию по выставке в сопровождении Рустама Минниханова. Глава Минцифры Татарстана Илья Начвин рассказал о цифровом развитии республики.

«2025 год наша отрасль закончила с показателем 290 млрд рублей валовой выручки; по меньшей мере 318 млрд рублей – прогноз на текущий год», – заявил он.

Министерство выполняет поручение Минниханова по развитию низковысотной беспилотной экономики. Совместно с «Почтой России» реализована доставка почты беспилотниками в Альметьевской зоне, рассказал Начвин.

«Рустам Нургалиевич, мы видим большой потенциал в этой работе, этот пилотный проект будем продолжать. Здесь с точки зрения экономики тоже все есть: не нужно денег тратить на топливо, амортизацию машины – достаточно дрона», – заявил Начвин.

Он анонсировал ИИ-хакатон «Агент перемен» для госслужащих, который стартует завтра. Каждый участник создаст ИИ-помощника в «ГосПромпте». Всего 6,5 тыс. человек уже обучили работе с ИИ – это весь кадровый состав органов власти республики, от руководителей до специалистов из района.

В республике продолжается федеральный проект по устранению цифрового неравенства. В этом году 79 населенных пунктов будет впервые обеспечены мобильной связью. На сегодняшний день 100% опор установлено, ведется монтаж оборудования и пусконаладка.

Еще один проект – это ремонт почтовых отделений в сельской местности. План на этот год – 215 отделений будут отремонтированы, сейчас выполнено около 60% объема работ, но до конца 2026-го в планах ее закончить.

Генеральный директор «Таттелекома» Айрат Нурутдинов презентовал крупные проекты с ИИ, которые удалось реализовать. Например, компания экономит до 50 млн рублей в год за счет оценки диалогов с клиентами. Шадаев поинтересовался, почему не вести диалоги с помощью ИИ-ботов, но Нурутдинов заявил, что такая возможность есть, но они являются поклонниками живого общения с клиентами.

Эмиль Хуснетдинов Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Какие IT-решения презентовала Казань

На стенде «Казань цифровая» презентованы четыре решения. Это ИИ-платформа мэрии Казани, с помощью которой создано 5 тыс. документов. «Наши сотрудники работают не только с документами, но и с анализом данных: готовят письма, работают с текстами», – рассказал директор Центра городской трансформации Эмиль Хуснетдинов.

Второе направление – цифровая HR-экосистема мэрии Казани для работы с сотрудниками.

«Наша система позволяет из разных источников, где соискатель откликается на вакансию, все агрегировать. И дальше у нас есть такой важный этап в работе с кандидатом на вакансию – это оценка. Мы с помощью информационной системы его приглашаем, он проходит оценку, в том числе оценку цифровых компетенций. Далее по результатам этого формируется заключение, которое мы учитываем при рассмотрении кандидатов на должность», – сказал Хуснетдинов.

Третье решение – это 3D-модель города, которая позволяет рассматривать новые проекты застройки и вписывать их в текущий облик города.

Четвертый продукт – это система для работы с обращениями жителей.

«Мы получаем около 600 тысяч обращений ежегодно в исполком. Это большая нагрузка. Зачастую обращения дублируются, на многие обращения можно дать типовой ответ. Таким образом, мы с помощью этой системы из разных источников опять-таки получаем обращение, выявляем дубликаты и уже работаем только с проблемой. На типовые вопросы быстро даем ответ из базы знаний с помощью искусственного интеллекта, а если нужно в рамках обращения какие-то работы выполнить, то это маршрутизируется сразу ответственному исполнителю и прозрачно контролируется», – пояснил Хуснетдинов.