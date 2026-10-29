Лидер ПФО по зарплатам: сколько зарабатывают в Татарстане и соседних регионах

Росстат представил доклад о социально-экономическом положении России в январе – сентябре этого года. «Татар-информ» изучил, как обстоят дела с ростом зарплат, уровнем безработицы и нехваткой кадров.





По итогам января – августа 2026 года Татарстан является лидером среди регионов округа по уровню номинальной зарплаты

Фото: © «Татар-информ»

Татарстан – лидер ПФО по заработным платам

Республика Татарстан в августе лидировала среди регионов Приволжского федерального округа по уровню среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций. Этот показатель составил 103 564 рубля, увеличившись на 15,2% в годовом выражении.

На втором месте среди регионов Приволжья по итогам последнего месяца лета занял Пермский край со средней начисленной зарплатой в 87 148 рублей. На третьем месте разместилась Нижегородская область (83 501 рубль), на четвертом – Удмуртская Республика (81 624), на пятом – Оренбургская область (78 938). По ПФО в целом августовская зарплата в среднем оказалась равна 82 510 рублям.

По итогам января – августа 2026 года Татарстан также является лидером среди регионов округа по уровню номинальной зарплаты. Она составила 99 843 рубля, увеличившись на 16,7% год к году. По всему ПФО номинальная зарплата по итогам первых восьми месяцев года была равна 83 488 рублям.

В топ-5 по уровню зарплат за январь – август из регионов Приволжья также вошли Пермский край (89 556 рублей), Нижегородская область (86 393), Удмуртия (86 359) и Самарская область (82 006). Ставшая пятой по итогам августа Оренбургская область при учете данных за восемь месяцев уступила Самарской с показателем в 79 847 рублей. В свою очередь в августе средняя зарплата самарцев оказалась ниже, чем у оренбуржцев, – всего 78 002 рубля.

В целом по России за январь – август 2026 года начисленная заработная плата составила 108 580 рублей (рост – 12% год к году). За отдельно взятый последний месяц лета она равнялась 103 014 рублям (рост – 9,8% год к году).

В целом по ПФО по итогам третьего квартала уровень участия в рабочей силе равен 61,8%, уровень занятости – 60,8%, а уровень безработицы – 1,5% Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Занятость населения и безработица

По уровню занятости населения Татарстан оказался по итогам третьего квартала 2026 года на третьем месте среди регионов ПФО. Численность занятых в регионе составила 2 млн 46,8 тыс. человек, безработных – 36,5 тыс. Уровень участия в рабочей силе (доля жителей в возрасте 15 лет и старше, которые работают либо ищут работу и готовы к ней приступить) оказался равен 63,1%, а занятости – 62%.

Татарстан по уровню участия в рабочей силе опередили Нижегородская и Самарская области. Там этот показатель составил 63,6% и 63,4% соответственно. Уровень занятости в этих регионах тоже выше – он равен 63,1% и 62,3%. На четвертой и пятой позициях по этим двум показателям разместились Оренбургская и Кировская области.

Уровень безработицы по методологии обследования рабочей силы в Татарстане в третьем квартале равнялся 1,8%. Выше среди регионов Приволжья он оказался только в Марий Эл – 1,9%. Наименьший уровень безработицы на территории округа зафиксирован в Нижегородской области – 0,8%.

В целом по ПФО по итогам третьего квартала уровень участия в рабочей силе равен 61,8%, уровень занятости – 60,8%, а уровень безработицы – 1,5%. В целом по России эти показатели равняются 63,1%, 61,7% и 2,2% соответственно.

Вместе с тем уровень зарегистрированной безработицы в РТ по итогам сентября оказался равен 0,2%, не изменившись ни в годовом, ни в месячном выражении. В целом по Приволжскому федеральному округу он составил 0,3%. Наиболее высокие значения в ПФО у этого показателя в Башкортостане и Оренбургской области – 0,5%. В Нижегородской области он равняется нулю. В целом по стране уровень зарегистрированной безработицы – 0,4%.

Численность не занятых трудовой деятельностью граждан в Татарстане в сентябре 2026-го, согласно данным статистиков, составила 5,3 тыс. человек. Из них безработных – 3,8 тыс. человек. Из последних получают пособие по безработице 3,2 тыс.

На этом фоне на конец сентября 2026 года работодатели Татарстана заявили в органы службы занятости о потребности в 102 805 работниках. По этому показателю республика лидирует в Приволжском федеральном округе и находится на четвертом месте по России.

РТ в федеральном масштабе опережают только Ленинградская область (там требуется 193 902 работника), Московская область (109 215) и Москва (104 525). На пятом месте – Амурская область (75 858).

Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил, что безработица в России находится около исторического минимума и составляет 2,3%.

Фиксированный набор потребительских товаров и услуг

Татарстан за период с января по сентябрь вошел в число регионов ПФО с самой низкой стоимостью фиксированного набора потребительских товаров и услуг. В республике он составил 24 183,8 рубля.

Самый низкий показатель в округе выявлен в Чувашии – 23 201,3 рубля. На втором месте идет Мордовия – 23 608,1 рубля. Тройку замыкает Саратовская область – 23 399,8 рубля.

В среднем по округу этот показатель составил 24,5 тыс. рублей.