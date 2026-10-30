ВС РФ поразили предприятия ВПК и морские суда Украины

Минувшей ночью Вооруженные Силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по вражеским объектам. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В результате удара поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, задействованные в производстве и хранении БПЛА большой и средней дальности, а также объекты энергетики в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях, обеспечивающие функционирование этих предприятий. Кроме того, поражены объекты портовой инфраструктуры в Одесской области и морские суда, используемые в интересах ВСУ.