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СВО 30 октября 2026 08:11

ВС РФ поразили предприятия ВПК и морские суда Украины

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Минувшей ночью Вооруженные Силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по вражеским объектам. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В результате удара поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, задействованные в производстве и хранении БПЛА большой и средней дальности, а также объекты энергетики в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях, обеспечивающие функционирование этих предприятий. Кроме того, поражены объекты портовой инфраструктуры в Одесской области и морские суда, используемые в интересах ВСУ.

#вооруженные силы россии #минобороны россии #СВО
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