За 9 секунд до сирены: «Адмирал» вырвал победу у «Нефтехимика»

Фото: Телеграм-канал ХК "Нефтехимик"

В Нижнекамске на «Нефтехим-Арене» прошел матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2026/2027, в котором местный «Нефтехимик» принимал дальневосточный «Адмирал».

Гости вырвали победу за девять секунд до конца встречи — 4:3.

У «Нефтехимика» голы забили Рафаэль Бикмуллин, Герман Точилкин и Матвей Надворный. В составе «Адмирала» шайбы забросили Иван Муранов, Александр Волков, Илья Морозов и Владислав Цицюра.

Несмотря на поражение, «Нефтехимик» остается на втором месте на Востоке — в активе команды 25 очков в 21 игре.

В следующей игре «Нефтехимик» сыграет в гостях с «Сибирью» 1 ноября. «Адмирал» в этот же день примет на своем льду «Амур».