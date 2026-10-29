На Kazan Digital Week задействованы 140 волонтеров культуры

Фото: пресс-служба Минкультуры РТ

На международном форуме Kazan Digital Week – 2026 задействованы 140 волонтеров – студентов Казанского государственного института культуры. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Для обучающихся КазГИКа мероприятие становится площадкой, где они учатся быстро ориентироваться в нештатных ситуациях, выстраивать коммуникацию с самыми разными людьми и чувствовать ответственность за общий результат, заметили в ведомстве.

Волонтеры встречают гостей, сопровождают выставки и секции, помогают с навигацией и решают сотни мелких, но критически важных задач. И, разумеются, участвуют в создании гостеприимного настроения, ради которого побывавшие в Казани делегаты вновь приезжают сюда, добавили в министерстве.

Международный форум Kazan Digital Week проходит в столице Татарстана 29–31 октября. Он должен объединить свыше 19 тыс. участников из 76 стран. В деловой программе мероприятия – 172 секции и более 1,3 тыс. докладов. В научный сборник форума поступило 494 статьи, принято 397 работ.