Блогер дала советы по выращиванию полезной микрозелени дома

Фото предоставлено Марией Гарапшиной

Блогер из Татарстана Мария Гарапшина после закрытия дачного сезона поделилась советами по выращиванию полезной микрозелени в домашних условиях. Об этом пишет газета «Челнинские известия».

Эксперт пояснила, что сначала необходимо обзавестись лотками для выращивания растений. Их можно приобрести на маркетплейсах, но допустимо и использование уже готовых (к примеру, от продуктов).

В лотке необходимо проделать дренажное отверстие, на дно постелить увлажненный и предварительно обеззараженный (перекисью водорода либо слабым раствором марганцовки) джутовый коврик.

«После этого закладываем на коврик семена. Мелкие семена высеваем с помощью небольшого слоя. Обязательно слой делаем равномерным. Затем каждый контейнер ставим друг на друга и убираем в темное, прохладное место», – заметила Гарапшина, уточнив, что температура должна равняться 12 градусам тепла.

После появления ростков и проклевывания листочков молодые растения следует поместить под фотолампу на расстоянии от 50 до 70 сантиметров от света. Необходимая влага доставляется с помощью проливания поддона или через опрыскивание (для этого используется пульверизатор).

«Можно выращивать разные виды микрозелени% горошек, руколу, рыжик, кресс-салат, редис, свеклу и другие. Самые полезные в микрозелени первые два листочка. Корневую систему тоже можно употреблять в пищу. Она является источником разных витаминов и микроэлементов», – подчеркнула блогер.

Ранее начальник отдела по защите растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Татарстану Салават Галимзянов рассказал дачникам, как подготовить сад к зиме.