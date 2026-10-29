Абдулганиев о состоянии дорог на селе: «Сегодня и асфальт-то такой не кладут»

Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Абдулганиев в рамках рабочей поездки в Нурлатский район осмотрел открывшуюся после капитального ремонта среднюю общеобразовательную школу № 4 и другие социальные объекты, а также оценил состояние дорог. Глава парламента также принял участие в церемонии подключения к газовой сети домов деревни Черное Озеро, сообщает пресс-служба Государственного Совета Республики Татарстан.

Согласно полученной информации, здание школы 1987 года постройки полностью обновили к 1 сентября текущего года. Масштабные работы провели в рамках национального проекта «Молодежь и дети». На ремонт здания площадью почти 3,3 тысячи квадратных метров направили 116 миллионов рублей. Новый учебный год 720 учеников, в том числе 43 первоклассника, начали в светлых, современных классах.

В ходе работ был приведен в порядок фасад, обновлены инженерные системы, заменены покрытия, отремонтированы актовый и спортивный залы. Школьники получили не просто обновленное здание, а продуманное современное образовательное пространство для учебы и творчества. В школе также обновили музей и учебный класс по предмету «Основы безопасности и защита Родины» с возможностью обучения управлению дронами.

В школе успешно реализуется республиканский проект «Химический прорыв», три года назад по программе «Точка роста» обновили кабинеты физики, химии и биологии. В прошлом году при содействии нефтяников отремонтировали кабинет информатики и полностью оснастили его.

В селе Новое Иглайкино Фарид Абдулганиев пообщался с местными активистами и работниками сферы культуры. Сельчане обратились с просьбой оказать содействие в строительстве нового здания Дома культуры.

Как передает пресс-служба, на сегодняшний день здание Новоиглайкинского сельского клуба находится в аварийном состоянии, не работает уже пять лет, и у сельчан стоит острая необходимость в строительстве нового Дома культуры на 150 мест. Старое здание ДК, построенное еще в 1976 году, расположено в центре села, рядом со школой. Когда-то здесь активно работали вокальный, танцевальный и театральный кружки, а с 2021 года, когда клуб закрыли, мероприятия проводят совместно со школой и МФЦ деревни Светлое озеро. В селе Новое Иглайкино в настоящее время проживают более 600 человек, 130 из них – молодежь.

Как отметил Фарид Абдулганиев, решать этот вопрос можно в рамках республиканских программ. Нужно уже сейчас вносить предложения, определяться с проектом и готовиться к его защите для включения в программу.

Проблемным в Нурлатском районе остается и состояние сельских дорог. Так, нурлатцы неоднократно обращались с просьбой привести в порядок дорогу, соединяющую деревню Малая Камышла и село Старые Челны, в том числе и к депутатам Госсовета. Протяженность проблемного участка составляет около 4 км. Дорога вся разбита, в заплатках, ямах и рытвинах.

Фарид Абдулганиев на месте оценил ситуацию. «Сегодня и асфальт-то такой не кладут, по новым технологиям давно работают, видно, дорога была сделана давно», – обратился он к главе Нурлатского района Дамиру Ишкинееву.

Ишкинеев, в свою очередь, отметил, что проблема на контроле муниципалитета и находится в работе. Со стороны села Старые Челны работы уже ведутся. Теперь нужно запланировать последующие очереди.

«Нурлатский район – активный участник республиканских и государственных программ. Сегодня мы видели наглядный пример, как по программе догазификации был подан газ в ту деревню, где его ждали тридцать лет. Это 32 домохозяйства. 18 из них уже заключили договор, очевидно, что оставшиеся еще заключат. И сегодня было принято решение, что еще один дом догазифицируют. Это дом погибшего участника СВО», – подчеркнул Фарид Абдулганиев, подводя итоги рабочей поездки в беседе с журналистами.

Фарид Абдулганиев подчеркнул, что такие выезды в районы очень полезны. «Мы посмотрели объекты, вызывающие вопросы у населения. Это дороги и клубы. Для этого такие выезды и нужны. Сейчас находимся в такой прекрасной школе. Новый фасад, новый спортзал, каждый класс оснащен. Это многого стоит. Наша задача – сделать так, чтобы ребятам было комфортно учиться, жить, а затем и работать в Нурлате», – рассказал он.