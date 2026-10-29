Минниханов поздравил Эрдогана с 103-летием провозглашения Турецкой Республики

В Казани состоялось торжественное мероприятие, посвященное 103-летию со дня провозглашения Турецкой Республики. От имени руководства республики почетных гостей вечера поприветствовал заместитель Председателя Государственного Совета Юрий Камалтынов. Он огласил текст поздравления Раиса республики Рустама Минниханова, направленный в адрес Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

«Примите самые тёплые поздравления татарстанцев и мои лично по случаю Дня провозглашения Турецкой Республики. В этом празднике заключён мощный дух обновления и свободы, который уже более века помогает турецкому народу сплочённо, плодотворно и неустанно созидать во имя развития своей страны, находить и сегодня достойные ответы на сложные глобальные вызовы. Пусть пройденный республикой исторический путь, сделанное и достигнутое за прошедшие десятилетия, будут прочным фундаментом и вдохновляющим мотивом для новых свершений во имя уверенного будущего турецкого государства. С удовлетворением отмечая высокий уровень сотрудничества между нашими братскими народами, искренне надеемся и в дальнейшем на активное наращивание этого содержательного взаимодействия в контексте обширных и динамичных российско-турецких отношений», – отметил Рустам Минниханов.